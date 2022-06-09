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Yer: İstanbul! Kargalar vatandaşlara zor anlar yaşattı

09.06.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de ağaçtaki yavru kargayı korumaya çalışan diğer kargalar kaldırımda yürüyenlere zor anlar yaşattı. Kargaların kendilerine doğru geldiğini gören bazı kişiler korkarak kaçarken, bazıları da başlarını elleriyle kapatarak uzaklaştı. Simitçi Erkan Zorba, " Yavrularını koruyor herhalde. İnsanlar korkmuyorlar, hatta hoşlarına bile gidiyor" diye konuştu.

Yer: İstanbul! Kargalar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Rıhtım Caddesi'nde ağaçtaki yavru kargayı korumaya çalışan diğer kargalar, kaldırımda yürüyenlere ve durakta bekleyenre zor anlar yaşattı. Uçmaya çalışırken taksiye çarparak altına giren yavru kargayı, yol kenarına koymaya çalışan kişiye diğer kargalar saldırdı. Kargaların kendilerine doğru geldiğini gören bazı kişiler korkarak kaçarken, bazıları da başlarını elleriyle kapatarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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"HOŞLARINA BİLE GİDİYOR"

Simitçi Erkan Zorba "Bir iki kere denk geldi. Yavrularını koruyor herhalde.İnsanlar korkmuyorlar, hatta hoşlarına bile gidiyor, alıştılar artık " diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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İstanbul
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