Yer: İstanbul! Kurnaz sürücüler kural tanımıyor! Türlü türlü taktikler uyguluyorlar

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sürücüler trafik kurallarını hiçe saymaya devam ediyor. Sürücüler, Eski Edirne Asfaltı Caddesinde park yasağı olmasına rağmen araçlarını park edip ceza yememek için plakalarını kapatıyor. Park eden araçların trafiğe neden olması vatandaşları isyan ettirirken bir sürücü aracını görüntüleyen muhabire 'Siz trafik polisi misiniz?' diyerek tepki gösterdi.

PARK YASAĞI KURALINI ÇİĞNİYORLAR

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde park yasağı olmasına rağmen birçok sürücü bu kuralı çiğniyor. Üstelik bir de ceza yememek için plakalarını kapatıyorlar. Kimi minik bir karton parçasıyla kimi kağıtla kimi zarfla hatta sandalyeyle... Sürücüler hem park yasağını çiğniyorlar hem de EDS ceza kesmesin diye türlü türlü taktikler uyguluyorlar.

'10 DAKİKALIK YOLU 1 SAATTE BİTİRDİK'

Vatandaşlar bu duruma isyan etti. Mahalle sakini bir kişi 10 dakikalık yolu, 1 saatte bitirdiklerini belirtti.

'BAŞKA BİR YER YOK'

Plakasının bir kısmını kapatan bir kişi ceza yememek için plakasını kapattığını söylerken aracını park edecek başka bir yerin olmadığını ifade etti.

'SİZ TRAFİK POLİSİ MİSİNİZ?'

Bir aracın sürücüsü, plakası kapatılan aracını görüntüleyen muhabire 'Siz trafik polisi misiniz?' diyerek tepki gösterdi. 'Doğru mu bu yaptığınız' sorusuna sürücü 'Doğru ya da değil' yanıtını verdi.



