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Yer: İstanbul! Önüne kesik parmaklar düştü, kargalar tüyler ürperten cinayeti ortaya çıkardı

22.06.2023 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da korkunç bir cinayet ortaya çıktı. Kargalar, bir benzin istasyonunda görevli kişinin önüne kesik parmaklar attı. Yapılan incelemede parmakların bir insana ait olduğu belirlendi. Polis yaşanan gelişme sonrası cinayet soruşturması başlattı.

Yer: İstanbul! Önüne kesik parmaklar düştü, kargalar tüyler ürperten cinayeti ortaya çıkardı

İstanbul Eyüpsultan'da iki karga, bir güvenlik görevlisine delil fırlattı. Zeki, kindar ve korumacı özellikleriyle ünlü kargaların gagalarından attıkları kesik parmaklar sayesinde tüyler ürperten bir cinayet ortaya çıktı.

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ÖNÜNE KESİK PARMAKLAR DÜŞTÜ

Geçtiğimiz gün Eyüpsultan'da sıra dışı bir olay yaşandı. Bir benzin istasyonunun güvenlik görevlisinin önüne bir serçe parmak bir de baş parmak düştü. Yapılan incelemede o parmakların bir insana ait olduğu ortaya çıktı. Olay soruşturulurken çok ilginç bilgiler de ortaya çıktı. İddiaya göre baş parmakla serçe parmağı yere atan kargalardı.

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CİNAYET SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Polis yaşanan gelişme sonrası cinayet soruşturması başlattı. Yapılan incelemede baş parmak bir ayağa, serçe parmak ise bir ele aitti.

Show Haber'in haberine göre ekipler şimdi kamera kayıtlarından hem o vahşetin hem de delil toplayan kargaların izimi sürüyor.

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cinayet İstanbul karga

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