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Yer: İstanbul! Otel odasından yola dolar saçıp sosyal medyadan paylaştı

17.07.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kişi, kaldığı otel odasının penceresinden yola dolar saçıp o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen ekipler, yabancı uyruklu gözaltına alınırken yapılan aramalarda 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Yer: İstanbul! Otel odasından yola dolar saçıp sosyal medyadan paylaştı

İstanbul Beyoğlu'nda Filistin asıllı İsrail vatandaşı bir şahıs, kaldığı otel odasından yola dolar saçıp görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Otel odasında yapılan aramalarda sahte dolarlar ele geçirildi. Emniyete götürülen şahsın, ifadesinin alınmasının ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “parada sahtecilik” suçlarından adli işlem yapıldı.

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YOLA DOLAR SAÇIP SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

İstanbul’da bir şahıs, kaldığı bir oteldeki odasının penceresinden yola çok sayıda dolar saçtı. O anları kaydettiren şahıs bir de sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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Şahsın sosyal medya hesabını incelemeye alan polis ekipleri, Türk lirası, dolar ve avro ile çok sayıda görüntü paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın Cihangir Sıraselviler Caddesi üzerinde bir otelde kaldığını belirledi.

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GÖZALTINA ALINDI

Hazırlıklarını tamamlayarak otele basın düzenleyen polis, Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Abu G.’yi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsın odasında yapılan aramalarda 12 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Aramaların ardından emniyete götürülen şahsa, ifadesinin alınmasının ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “parada sahtecilik” suçlarından adli işlem yapıldı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul
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