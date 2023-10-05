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Yer: İstanbul! Su almak isterken metrelerce aşağıya yuvarlandı, bacakları kırıldı: Hayatta kalmak için 5 gün boyunca sadece bunu yaptı

05.10.2023 14:26 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir kişi, su kaynağından su almak isterken ayağının kayması sonucu metrelerce aşağıya yuvarlandı. Bacakları kırılan kişi 5 gün boyunca yanındaki suyu içerek kurtarılmayı bekledi. 2 piknikçi tarafından fark edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yer: İstanbul! Su almak isterken metrelerce aşağıya yuvarlandı, bacakları kırıldı: Hayatta kalmak için 5 gün boyunca sadece bunu yaptı

Olay 1 Ekim Pazar günü Garipçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ormanlık alanda bulunan su kaynağından su almak için tırmanan R. K. ayağının kayması ile metrelerce aşağıya yuvarlandı. Bacakları kırıldığı için hareket edemeyen R. K. yanında telefon olmadığı için de kimseye haber veremedi.

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DÜŞTÜĞÜ YERDE BEŞ GÜN KURTARILMAYI BEKLEDİ

Beş gün boyunca düştüğü yerden hareket edemeyen R. K. düşerken yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldı. Bugün piknik yapmak için aynı bölgeye inen iki kişi yerde birinin yattığını gördü. Yaklaştıklarında R.K’nın yardım istemesi üzerine jandarmaya haber verdiler.

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ZODYAK BOT İSTENDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı R. K. ‘ya ilk müdahaleyi yaptı ancak arazi şartları karadan kurtarma için elverişli olmadığı için Kıyı Emniyeti’nden zodyak bot istendi. Yaralı, kıyıya yanaşan bota alınarak hastaneye sevk edildi. Bacaklarında kırıklar oluşan R. K. ‘nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA

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