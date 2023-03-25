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Yer: İstanbul! Tabela ve ismi görüp içeri giren şaşkına dönüyor: 'Anlamadım bu işi'

25.03.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 'Et ve Balık K.' isimli kasabın tabela ve dükkan tasarımı, vatandaşlar tarafından 'Et ve Süt Kurumu' mağazalarına benzetildi. Dükkana gelenler, yüksek fiyatla karşılaşınca tepki gösterdi. İşletmenin Müdürü Merve Bülbül, "Devletle herhangi bir ilgimiz alakamız yok. Bu konu çok gerginliğe neden oluyor" diye konuştu. Engin Ceylan isimli vatandaş ise "Millet buraya kuruma bağlı sanarak geliyor. Sonra da, içeride şaşkınlığa uğruyor" dedi.

Yer: İstanbul! Tabela ve ismi görüp içeri giren şaşkına dönüyor: 'Anlamadım bu işi'

Olay, İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. 'Et ve Balık K.' isimli kasap, 'Et ve Süt Kurumu' mağazalarına benzetildi. İçeri giren vatandaşlar yüksek fiyatlarla karşılaşınca şaşkına döndü. Dükkan sahibi, bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade ederke, Engin Ceylan isimli vatandaş, "Şimdi ben de buranın özel bir işletme olduğunu yeni öğrendim, bu nasıl oluyor? Ben anlamadım bu işi" dedi.

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ET VE SÜT KURUMU MAĞAZALARINA BENZETİLDİ

Sultangazi'de bulunan 'Et ve Balık K." isimli işletmenin, kırmızı renkli dükkan tasarımı ile tabela ve logosu, alışveriş yapmaya gelenler tarafından Et ve Süt Kurumu'na ait mağazalara benzetildi. Kasabın bir navigasyon uygulamasında da, 'Et ve Süt Kurumu mağazası' olarak işaretlendiği iddia edildi. Müşteriler kasaptaki fiyatların 'Et ve Süt Kurumu'ndan farklı olduğunu görünce, tepki gösterdi.

İşletme sahibi, son dönemde benzer tartışmaların arttığını belirterek; yanlış anlaşılmalar yaşandığını, işletme isminin lisanslı olduğunu iddia etti.

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"BU KONU ÇOK GERGİNLİĞE NEDEN OLUYOR"

İşletmenin Müdürü Merve Bülbül, "Et fiyatlarıyla ilgili son açıklananlardan sonra biz de bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlar burayı Et ve Süt Kurumu ile karıştırıyorlar. Geliyorlar, elimizden geldiğince onlara açıklama yapmaya çalışıyoruz. Burası 8-9 yıllık, özel şahsa ait bir işletme. Biz kendi üretimimizi yapıyoruz ve kendi üretimimizi satıyoruz. Devletle herhangi bir ilgimiz alakamız yok. Müşterilerimiz buraya geldiklerinde, bize sorulduğu takdirde de açıklamasını sürekli yapıyoruz. Bu konu çok gerginliğe neden oluyor. Aslında, biz de çok şikayetçiyiz durumdan. Devletle, işletme anlamında hiçbir ilgimiz yok. Sattığımız ürünün de aynı şekilde devletin getirdiği ya da getireceği herhangi bir etle ürünle bir ilgisi yok. Biz Kendi ürünümüzü satıyoruz. Buranın ismi 'Et ve Balık K.' olarak geçiyor zaten. İsmin aslı, 'Et ve Balık Kasap'. 'Et ve Balık Kurumu' olarak geçmiyor. Tabelamızda da 'kurum' yazmıyor zaten. Yasal olarak da işletmemizde her şey devletin kontrolü altında gelişiyor. 8-9 yıldır da böyle" dedi.

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"ONLARIN DA YAPACAKLARI HERHANGİ BİR ŞEY YOK"

Bölgedeki zabıta ve ilgili kurumlara kimi zamanlar müşterilerden şikayet olduğunu belirten Merve Bülbül, "Zabıtayla sorun yaşamıyoruz. Onlar da geliyorlar, içeri giriyorlar, durumu soruyorlar. Biz zaten her şeyi gösteriyoruz. Tüm ödemelerimizle ilgili belgelerden tutun, işletmenin göstermesi gereken tüm yasal belgeleri gösteriyoruz. Sonrasında da gidiyorlar. Onların da yapacakları herhangi bir şey yok. Çünkü her şey yasal" diye konuştu.

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"MİLLET KURUMA BAĞLI SANARAK GELİYOR, İÇERİDE ŞAŞKINLIĞA UĞRUYOR"

Alışveriş için geldiğini belirterek, "Biz burayı yıllardır Et ve Süt Kurumu diye biliyoruz" ifadesini kullanan Engin Ceylan, 'Tabelası da kurumu çağrıştırıyor. Atatürk Orman Çiftliği falan da yazıyor. 140-150 liraya et alırız diye geliyoruz, içeride fiyatlar 300 lira civarı. Anlamadık bu işten. Şimdi ben de buranın özel bir işletme olduğunu yeni öğrendim, bu nasıl oluyor? Ben anlamadım bu işi. Millet buraya kuruma bağlı sanarak geliyor. Sonra da, içeride şaşkınlığa uğruyor. Millet burayı yıllardır 'Et ve Süt Kurumu' mağazası sanıyor" dedi.

"UYGULAMAYA ET VE SÜT KURUMU YAZDIM BURAYI GÖSTERDİ"

Navigasyon uygulamasıyla kasaba geldiğini belirten bir müşteri ise ,"Az önce konum olarak girdik. 'Et ve Balık Kurumu' yazdık bizi buraya getirdi. Buradaki arkadaşlardan öğrendik, özel bir yermiş. Hani, fiyatlarla da arasında iki katı fark oynuyor. Biz de şaşırdık. Devlet acaba neden zam yapsın ki dışarıya göre dedik? Sonradan öğrenmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kasap İstanbul Et ve Süt Kurumu

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