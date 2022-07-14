HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Taksiden inip, çığlık atarak kaçmaya başladı sonra...

Yer: İstanbul! Taksiden inip, çığlık atarak kaçmaya başladı sonra...

14.07.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir yolcu, ücret yüzünden tartıştığı taksi şoförü ve arkadaşı tarafından tekme tokat dövüldü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Yer: İstanbul! Taksiden inip, çığlık atarak kaçmaya başladı sonra...

Esenyurt Örnek Mahallesi'ndeki dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Takside inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu sırada taksi şoförüyle arkadaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başladı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Sokak ortasında yakaladıkları yolcuyu tekme tokat dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

taksi2

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir yangın haberi daha! Kara yolu trafiğe kapandıBir yangın haberi daha! Kara yolu trafiğe kapandı
Datça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyorDatça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyor
Biden'ın oğlunun skandalları bitmek bilmiyor! Biden'ın oğlunun skandalları bitmek bilmiyor!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim, otogaza zam geldi…

Benzine indirim, otogaza zam geldi…

Gerilim yükseliyor! "Çok sert tepki verilecek"

Gerilim yükseliyor! "Çok sert tepki verilecek"

Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı!

Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı!

Sevindiren haber! Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Sevindiren haber! Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Bill Gates'ten 20 milyar dolarlık bağış!

Bill Gates'ten 20 milyar dolarlık bağış!

Ünlü eğitimci Arıkan ve şoförünün ölümünde yeni gelişme

Ünlü eğitimci Arıkan ve şoförünün ölümünde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Tam bir skandal! Kreşin önünde soyunup öyle bir şey yaptı ki

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Çözümler size doğru geliyor! Panik yapmayın

Çözümler size doğru geliyor! Panik yapmayın

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.