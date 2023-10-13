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  4. Yer: İstanbul! Tramvay durağı adeta boks ringine döndü

Yer: İstanbul! Tramvay durağı adeta boks ringine döndü

13.10.2023 14:54 | Son Güncelleme:
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İstanbul Fatih’te bulunan Pazartekke durağında, iddiaya göre tramvayda yaşanan yoğunluk nedeniyle tartışan iki yolcu birbirine yumruklarla saldırdı. Tramvay durağı boks ringine dönerken başka bir yolcu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattının Pazartekke durağında sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, duraktan tramvaya binen yolcu ile aracın içindeki başka bir yolcu arasında yoğunluktan kaynaklı tartışma çıktı. Taraflar küfürlü konuşmaya başlayınca tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İki yolcu birbirine yumruklarla saldırırken kavga tramvay durağına taştı.

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BİRBİRLERİNE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Tramvaydan inen yolcular kavga eden kişileri güçlükle ayırdı. Taraflardan biri tramvaya geri binerken diğeri aracın kapısını açmaya çalıştı. Tramvayın hareket etmesiyle olay son buldu.

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Boks müsabakasını andıran görüntüler tramvayda bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kavga tramvay

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