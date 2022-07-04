HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Ucuz diye kiraladılar, ölümden döndüler: Bir de tadilat yaptıracaktık

Yer: İstanbul! Ucuz diye kiraladılar, ölümden döndüler: Bir de tadilat yaptıracaktık

04.07.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kentsel dönüşüme alınan ancak henüz boşaltılmayan bir binanın çatısında çökme meydana geldi. Bir bina sakini, "Biz burayı sıkıntıda olduğumuz için ucuz diye tuttuk. Bize kiraya veren insanlar, sağlam, raporları var dediler. Şu anda biz o kadar mağduruz ki. İçerideki eşyalarımızı da geçtik, canımız tehlikede. Kiraya verirken neden bize sıkıntılı olduğunu söylemiyorlar. Bir de tadilatını biz yaptıracaktık." dedi.

Yer: İstanbul! Ucuz diye kiraladılar, ölümden döndüler: Bir de tadilat yaptıracaktık

İstanbul Kartal'da bulunan bir binanın çatısında dün çökme meydana geldi. 8 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında alındığı ancak henüz boşaltılmadığı ortaya çıkarken sıkıntıda oldukları için ucuz diye daireyi kiraladıklarını belirten bir bina sakini "Kiraya verirken neden bize sıkıntılı olduğunu söylemiyorlar. Bir de tadilatını biz yaptıracaktık." dedi.

kartalda-8-katli-apartmanin-catisinda-cokme-oldu_7395_dhaphoto2

ÇATIDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Kartal Kordonboyu Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın çatısında dün saat 15.00 sıralarında çökme oldu. Binanın kentsel dönüşüm kapsamına alındığı ancak, henüz boşaltılmadığı öğrenildi.

kartalda-8-katli-apartmanin-catisinda-cokme-oldu_7395_dhaphoto5 (1)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çatının çökmesi nedeniyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Apartmanın 2'inci katında yaşayan 85 yaşındaki Ziğniş Yükselen, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Evde kalan köpeğini almak için binaya girmek isteyen bir kadın ise, polis ekipleri tarafından durduruldu. Ancak apartman sakinlerine evcil hayvanlarını almaları için kısa süre izin verildi.

kartalda-8-katli-apartmanin-catisinda-cokme-oldu_7395_dhaphoto8

"UCUZ DİYE KİRALADIK, BİR DE TADİLAT YAPTIRACAKTIK"

Bir bina sakini, "Biz burayı sıkıntıda olduğumuz için ucuz diye tuttuk. Bize kiraya veren insanlar, sağlam, raporları var dediler. Şu anda biz o kadar mağduruz ki. İçerideki eşyalarımızı da geçtik, canımız tehlikede. Kiraya verirken neden bize sıkıntılı olduğunu söylemiyorlar. Bir de tadilatını biz yaptıracaktık. Allah razı olsun, yan binanın yöneticisi; 'Bu binalarda her an yıkım tehlikesi var, yaptırmayın' diyerek bizi uyardı. Bugün önce sesler geldi, sonra acayip bir yanık kokusu oldu. Herhalde bizim evde elektrik falan çalışıyor, ondandır dedim. Sonra dışarı bir baktım polisler evi boşaltın dedi. Bizi boşalttık" diye konuştu.

Kadıköy'de istinat duvarı çöktü! 6 katlı bina tahliye edildiKadıköy'de istinat duvarı çöktü! 6 katlı bina tahliye edildi

"DAHA ÖNCE DE YIKILMIŞTI"

Bina sakini Abdullah Bark, "Dışarı çıktık, koştuk. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Zaten yıkılan yer, daha önce de yıkılmıştı. Sonradan yama yapılmış, şimdi tekrar düşmüş. Şu an mahkeme aşamasında. Kimi imza vermiş kimi vermemiş. Proje alanı yapmışlar daha hiçbir şey yok ortada" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı! Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı!
HDP kongresinde skandal!HDP kongresinde skandal!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı

Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale!

Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale!

Ağrı'da yakalandı! Hepsi makatından çıktı...

Ağrı'da yakalandı! Hepsi makatından çıktı...

Gerçek gelen mesajla ortaya çıktı! Çalışanlardan restoran sahibine akılalmaz oyun

Gerçek gelen mesajla ortaya çıktı! Çalışanlardan restoran sahibine akılalmaz oyun

İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler

İsveç'ten Türkiye açıklaması! Tüm dünyanın konuştuğu anlaşmayla ilgili dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.