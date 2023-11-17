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Yer: İzmir! İstediği şarkı çalınmadı, düğünü pompalı tüfekle bastı: Ölü ve yaralılar var

17.11.2023 06:37 | Son Güncelleme:
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İzmir'de bir kişi, istediği şarkı çalınmayınca düğünü pompalı tüfekle bastı. Rastgele etrafa ateş açan saldırgan, 1 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı. Olay yerine gelen ekipler saldırganı gözaltına aldı.

Yer: İzmir! İstediği şarkı çalınmadı, düğünü pompalı tüfekle bastı: Ölü ve yaralılar var

Olay akşam saatlerinde Menemen'e bağlı Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.S. (18) adlı bir kişi, düğünde istediği şarkı çalmayınca düğün sahipleri ile arasında tartışma çıktı. Düğün yerinden ayrılan M.S., bir süre sonra evden pompalı tüfek alarak düğünün bulunduğu yere geri döndü ve rastgele ateş açmaya başladı.

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ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayı gerçekleştiren M.S. kısa sürede gözaltına alınırken, pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan toplam 8 kişiye ilk müdahale yapıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan 16 yaşındaki Aytekin Elkalkmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elkalkmış'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan M.S.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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İzmir düğün
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