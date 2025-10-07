KADIN

Yer Karadeniz... Kadın balıkçılar ekmek mücadelesinde: "Denize ağ atıyoruz, ağlarımızı çekiyoruz"

Karadeniz’in hırçın sularında, gece saatlerinde balığa çıkan kadınlar, ekmek mücadelesini kayık üstünde veriyor. Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Okçulu Mahallesi’nde 70 yılı aşkın süredir devam eden bir gelenekle, kadınlar eşleriyle birlikte denize açılarak ağ atıyor, balıkçı teknesini kullanıyor ve avladıkları balıkları istifliyor. Türkiye genelinde sayıları oldukça azalan kadın balıkçılar, hem denizle hem de hayatın zorluklarıyla mücadele ederek ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye’de sayıları bir hayli az olan kadın balıkçılar, Perşembe ilçesine bağlı Okçulu Mahallesi’nde 1950 yıllarından bu yana eşlerine yardım ediyor. Balıkçılar, yıllardır karı-koca bu mesleği nesilden nesle aktarmaya devam ediyor.

70 yılı aşkın süredir devam eden gelenek ile kadınlar hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de zorlukların üstesinden geliyor.

BALIKÇI TEKNESİNİ KULLANIP, AĞ ATARAK BALIK AVLIYORLAR

Sayıları azalsa da yaklaşık 20 olan kadın balıkçılar, mezgit avında sabah olmadan denize açılarak, günün ilk ışıklarıyla birlikte kıyıya yanaşıyor. Kadınların bazıları denize açıldıklarında tekne kullanıyor, eşleri ile birlikte ağ atıyor, balık avlayarak istif yapıyor.

"EKMEK PARASI İÇİN DENİZE AÇILIYORUZ"

Eşi ile birlikte yaklaşık 25 yıldır balıkçılık yapan 2 çocuk annesi Havagül Arslan, "Gece saat 03.00 sıralarında denize açılıyoruz ve saat 07.00 gibi kıyıya geliyoruz. Denize ağ atıyoruz, ağlarımızı çekiyoruz, balıklarımızı ayıklıyoruz. Sonrasında yeniden istif alıp, sonraki ava hazırlık yapıyoruz. Şuanda palamut sezonu ama olmadığı için mezgit avı yapıyoruz. Geceden gitmesi zor oluyor ama ekmek parası için denize açılıyoruz" dedi.

"HER ŞEYİ EŞİMLE BİRLİKTE YAPIYORUZ, EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

Balıkçı Mehmet Arslan, ekmek paralarını denizden kazandıklarını ve hayatlarının büyük bir kısmının denizde geçtiğini belirtti. Kendisinin en büyük destekçisinin eşi olduğunu kaydeden Arslan, "Eşimle birlikte denize açılıyoruz. Gece açılıp sabah saatlerinde dönüyoruz, tüm işlemleri birlikte yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ÖZELLİKLE SOĞUK HAVALARDA ÇOK ZOR AMA EKMEK MÜCADELESİ"

Bahar Demir isimli kadın balıkçı, kendisinin denize açılmasa da kıyıda her gün eşine yardım ettiğini belirterek, "Bizim okula giden çocuklarımız var, onları hazırlayıp saat 06.00 gibi buraya geliyorum. Burada ağ temizliyoruz. Balıkları ağlardan temizliyoruz ve istif alıp, bir sonraki ava hazırlıyoruz. Balıkçılık zor, soğuk havalarda daha da zor. Bazen soğuktan ellerimiz bile tutmuyor ama herkes ekmeğinin peşinde" diye konuştu.

"EN BÜYÜK YARDIMCIM"

Murat Demir de küçüklüğünden bu yana balıkçılık yaptığını, eşinin bu konuda kendisine çok yardımcı olduğuna dikkat çekerek, "Biz denize çıkıyoruz ve eşim çocukları okula hazırlıyor, sonrasında buraya geliyorlar ve bize burada yardımcı oluyor. Kayığımızı temizliyoruz ve eve gittiğimizde de diğer işlerimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

