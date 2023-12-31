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Yer: Kayseri! Tüfekle çevreye ateş açıp kendini eve kilitledi, devreye özel harekat polisleri girdi

31.12.2023 09:47 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de M.A. (50) isimli şahıs, av tüfeğiyle çevreye ateş açıp kendini eve kilitledi. M.A., ikna olmaması üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından ikna edildi.

Yer: Kayseri! Tüfekle çevreye ateş açıp kendini eve kilitledi, devreye özel harekat polisleri girdi

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesindeki 2 katlı evde meydana geldi.

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İddiaya göre M.A., elinde bulunan tüfekle çevreye ateş açıp, kendini eve kilitledi. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İKNA OLMAYINCA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GELDİ

Ekipler M.A.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. M.A.'nın ikna olmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

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Özel hareket polislerinin yaklaşık 1 saat süren çabasının ardından M.A. ikna edildi.

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M.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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