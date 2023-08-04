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  4. Yer: Kırıkkale... Sebebi duyanları şaşırtacak cinsten! "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım"

Yer: Kırıkkale... Sebebi duyanları şaşırtacak cinsten! "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım"

04.08.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de bir cep telefonu satış mağazasına eşyalarını bırakmak için gelen 76 yaşındaki Duman Salu, terliklerini dışarıda çıkartarak içeri girdi. Yaşlı kadının terliklerini dışarıda çıkartarak içeri girme nedeni ise duyanları şaşırtacak türden... Öte yandan Salu, "Ben bir yere girdiğim zaman çıkartırım. Hastaneye varıyorum orada da kimse görmeden çıkartıyorum" dedi. İş yeri sahibi ise yaşananları "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım" ifadesini kullanarak anlattı.

Kırıkkale şehir merkezindeki Zafer Caddesi üzerinde cep telefonu satış mağazasına gelen Duman Salu (76), terliklerini dışarıda çıkartarak içeri girdi.

İHA'nın haberinde, yaşlı kadının "zemin kirlenmesin" diye terliklerini dışarıda çıkartarak içeri girdiği aktarıldı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Habere göre, yan binadaki özel diş polikliniğinde randevusu olan 76 yaşındaki kadın, emanet ettiği eşyalarını almak için yeniden telefon mağazasına geldi. Kadının terliklerini çıkartarak içeri girdiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Delice ilçesinde ikamet eden Duman Salu, yaptığı açıklamada, gittiği bazı iş yerleri ve hastanelerde de terliğini çıkartarak içeri girdiğini söyledi.

"BEN BİR YERE GİRDİĞİM ZAMAN ÇIKARTIRIM"

Dişçiye gitmek için elindeki eşyalarını telefoncuya bıraktığını ifade eden Salu, "Terliklerimizi yerler batmasın diye çıkarttım. Ben bir yere girdiğim zaman çıkartırım. Hastaneye varıyorum orada da kimse görmeden çıkartıyorum. Daha sonra da yeniden ayakkabımı giyiyorum. 'Teyze giy' diyorlar bana" dedi.

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"BAKTIM TERLİKSİZ BİR ŞEKİLDE İÇERİ GİRDİ"

22 yıldır esnaflık yaptığını anlatan iş yeri sahibi Serkan Üstüner, "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Teyzem Anadolu kadını, içeri girerken ben de dışarıda oturuyordum, bir anda baktım malzemeleri vardı, dişçiye çıkacakmış 'Buraya bırakabilir miyim?' dedi. Ben de 'Tabii ki' dedim. Çıktı, geri indi, baktım terliksiz bir şekilde içeri girdi. 'Teyze ne yapıyorsun?' dedik. 'İçerisi batmasın kıyamadım oğlum' dedi" diye konuştu.

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(Haber kaynağı: İHA)

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