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  4. Yer: Kırşehir! Bankada sırası gecikince yaptığı 'yok artık' dedirtti

Yer: Kırşehir! Bankada sırası gecikince yaptığı 'yok artık' dedirtti

23.01.2024 17:45 | Son Güncelleme:
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Kırşehir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gittiği banka şubesinde sırasının gecikmesine sinirlenen A.G., ortalığı ayağa kaldırdı. Polisi arayıp asılsız bomba ihbarında bulunan A.G., gözaltına alındı. İşte detaylar...

Yer: Kırşehir! Bankada sırası gecikince yaptığı 'yok artık' dedirtti

Akılalmaz olay, saat 16.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde bir bankanın şubesinde meydana geldi. A.G., bankaya gelip işlem için gişeden sıra aldı. Sırası gecikince banka görevlileriyle tartışan A.G., 'Siz görürsünüz' diyerek tehditler savurdu ve sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp adresini verdiği bankada bomba olduğuna dair ihbarda bulundu.

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ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

İhbarla olay yerine bomba imha ve polis ekipleri sevk edildi. Banka şubesinde arama yapan ekipler, herhangi bir şüpheli pakete rastlamadı. Bankada bekleyen ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin telefonundaki arama kayıtlarını inceleyen ekipler, ihbarda bulunanın A.G. olduğunu belirledi.

'SIRA BİR TÜRLÜ BANA GELMEDİ'

Gözaltına alınıp emniyete götürülen A.G., verdiği ifadede, "Ben bankaya işlemimi halletmek için gittim. Epey bekledikten sonra sıra bir türlü bana gelmedi. Ben de sinirlendim ve bir an aklıma böyle bir fikir geldi. Polis ekiplerini arayarak bomba ihbarında bulundum" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir banka bomba
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