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  4. Yer: Kocaeli! Feribota binerken denize uçtu, imdadına vatandaşlar yetişti

Yer: Kocaeli! Feribota binerken denize uçtu, imdadına vatandaşlar yetişti

27.09.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de feribota binmek isteyen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu denize uçtu. Araç sürücüsü vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılırken hastanede tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, sulara gömülen hafif ticari araç yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu vinçle çıkarıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Eskihisar Feribot Durağı'nda meydana geldi. Bünyamin Okumuş idaresindeki hafif ticari araç, feribota yöneldi. Ancak, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu hafif ticari araç feribotun girişi yerine denize uçtu.

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VATANDAŞLAR KURTARDI

Araçtan çıkmayı başaran Okumuş'a can simidi atıldı. Sürücü, vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi. Boğulma tehlikesi geçiren Bünyamin Okumuş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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ARAÇ 1,5 SAATE ÇIKARILDI

Bünyamin Okumuş’un hayati tehlikesi bulunmazken, sulara gömülen hafif ticari araç yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu vinçle çıkarıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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