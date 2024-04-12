Yer: Malatya! Eski polis memuru ekipleri alarma geçirdi

Olay, saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Dönence Sokak'ta ikamet eden ve bir süre önce meslekte ihraç edildiği öğrenilen bir çocuk babası eski polis memuru M.M., eşinin ayrılma kararına tepki göstererek kendini eve kapattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler M.M.’nin kapıyı açması için uzun uzun dil döktü. Bıçakla kendini yaralayan M.M., yaklaşık 1 saat süren görüşmeler sonrası eşinin ikamete getirilmesi şartıyla kapıyı açtı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Evinde eşiyle bir süre görüştürülen M.M. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerin müdahalesi sonrası ambulansa alınarak önce Battalgazi Devlet Hastanesi’ne daha sonra ise polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA





