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Yer: Malatya! Uzman çavuş tartıştığı bekçiyi darp etti

30.06.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uzman çavuş olduğu ileri sürülen askeri personel, silahın kabzasıyla tartıştığı bekçiyi darp etti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yaralı bekçi hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan biri uzman çavuş 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yer: Malatya! Uzman çavuş tartıştığı bekçiyi darp etti

Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen olayda gece saatlerinde bir uzman çavuş, tartıştığı bekçiyi silahın kabzasıyla darp etti. Yaralı bekçi hastaneye kaldırılırken olay sonrası kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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UZMAN ÇAVUŞ, BEKÇİYİ DARP ETTİ

Olay, 01.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasanbey Caddesi üzerinde devriye atan mahalle bekçileri ile alkol alarak çevreye rahatsızlık verdikleri ileri sürülen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada uzman çavuş olduğu ileri sürülen askeri personelin silahın kabzası ile başından darp ettiği bekçi yaralandı. Olayın şüphelileri bölgeden araçla kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Yaralı bekçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede inceleme yapan polis ekipleri içerisinde alkol olduğu belirlenen bir meşrubat ile biri maket olmak üzere 2 adet bıçak buldu.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Olaya karıştıkları belirlenen biri uzman çavuş 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Malatya
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