Yer: Maltepe! Sosyal medya paylaşımlarını görünce deliye döndü: Gözünü kırpmadan tetiğe bastı...

Maltepe'nin Fındık Maahallesi'nde bu sabah sıralarında meydana gelen olayda durak sahibinin kardeşi Yusuf Aslan, uzun süredir anlaşmazlık içerisinde olduğu taksi şoförü Fırat Nebi Sürer'i bacağından vurdu.

ABİSİYLE OLAN PAYLAŞIMI GÖRÜNCE DELİYE DÖNDÜ

Yusuf Aslan, taksi durağında şoför olan Fırat Nebi Sürer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ağabeyi Güngör Aslan ile samimi olmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine durağa gelen Sürer ile taksici Yusuf Aslan arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken duraktaki diğer şoförler kavgayı ayırmaya çalıştı. Öfkesini kontrol edemeyen Yusuf Aslan, Fırat Nebi Sürer'in bacaklarına ateş etti. Sürer yaralanırken, Yusuf Aslan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis Yusuf Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





