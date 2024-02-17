HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Yer: Maltepe! Sosyal medya paylaşımlarını görünce deliye döndü: Gözünü kırpmadan tetiğe bastı...

Yer: Maltepe! Sosyal medya paylaşımlarını görünce deliye döndü: Gözünü kırpmadan tetiğe bastı...

17.02.2024 11:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'deki bir taksi durağında taksi şoförü ile durak sahibinin kardeşi arasında tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde alevlenen tartışma sonrası durak sahibinin kardeşi taksiciye silah çekip tetiğe bastı... Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler durakta yaşanan can pazarını gözler önüne serdi.

Yer: Maltepe! Sosyal medya paylaşımlarını görünce deliye döndü: Gözünü kırpmadan tetiğe bastı...

Maltepe'nin Fındık Maahallesi'nde bu sabah sıralarında meydana gelen olayda durak sahibinin kardeşi Yusuf Aslan, uzun süredir anlaşmazlık içerisinde olduğu taksi şoförü Fırat Nebi Sürer'i bacağından vurdu.

E

ABİSİYLE OLAN PAYLAŞIMI GÖRÜNCE DELİYE DÖNDÜ

Yusuf Aslan, taksi durağında şoför olan Fırat Nebi Sürer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ağabeyi Güngör Aslan ile samimi olmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine durağa gelen Sürer ile taksici Yusuf Aslan arasında tartışma çıktı.

Q

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken duraktaki diğer şoförler kavgayı ayırmaya çalıştı. Öfkesini kontrol edemeyen Yusuf Aslan, Fırat Nebi Sürer'in bacaklarına ateş etti. Sürer yaralanırken, Yusuf Aslan olay yerinden kaçtı.

W

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis Yusuf Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faciaya ramak kala! İşte o anlarFaciaya ramak kala! İşte o anlar
Bir İBB adayı daha açıklandı! Sayı 9'a yükseldiBir İBB adayı daha açıklandı! Sayı 9'a yükseldi
Sudaki siyanür oranını rakamla açıkladı!Sudaki siyanür oranını rakamla açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Taksici Maltepe saldırı
En Çok Okunan Haberler
Banka müdürlerinden banka kartı kararı!

Banka müdürlerinden banka kartı kararı!

Eşi benzeri görülmemiş karar! Spiker bile şaşırdı...

Eşi benzeri görülmemiş karar! Spiker bile şaşırdı...

Can pazarı! Abisiyle olan paylaşımlarını görüp durağı bastı

Can pazarı! Abisiyle olan paylaşımlarını görüp durağı bastı

Emekli ikramiyesi için 10 bin lira çıkışı! "Adımı değiştiririm"

Emekli ikramiyesi için 10 bin lira çıkışı! "Adımı değiştiririm"

100 TL'den 500 TL'ye çıkartılıyor! AK Parti Meclis'e sundu

100 TL'den 500 TL'ye çıkartılıyor! AK Parti Meclis'e sundu

Sinan Oğan ile Zafer Partisi birbirine girdi!

Sinan Oğan ile Zafer Partisi birbirine girdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.