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Yer: Muğla! Öğrenciler EBA'ya bağlanmak için dağa çıkıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 09:18 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundan canlı yayınlanan dersleri dağda şebekenin çektiği noktada takip edebilen öğrenciler, internet sorununun giderilmesini bekliyor.

Yer: Muğla! Öğrenciler EBA'ya bağlanmak için dağa çıkıyorlar

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Dodurga Mahallesi’nde yaşayanlar öğrenciler, altyapı sorunu ve GSM şebekelerinin çekmemesi nedeniyle evlerinden EBA'ya bağlanmakta güçlük yaşıyor. Öğrencilerin velileri ve Mahalle Muhtarı Rasih Mete’nin aracıyla internetin çektiği dağlık alana ulaşan öğrenciler, yaşadıkları sorunun giderilmesini istiyor.

'ÖĞRENCİLER BÜYÜK SORUN YAŞIYOR'

Muhtar Rasih Mete, mahallenin birçok noktasında telefon çekmediğini, uzaktan eğitim olduğu için şu anda öğrencilerin büyük sorun yaşadığını söyledi. GSM şirketlerini çözüm için defalarca aramasına rağmen sorunun giderilmediğini ifade eden Mete, “İnternetin çektiği bazı noktalara çocuklar geliyor. Arabası olanlar kendi geliyor. Olmayanalar da yaya gelip sıcakta zeytin ağaçlarının gölgelerinde ders yapmak için mücadele ediyorlar. Çoğu zaman geldikleri noktada da internet çekmiyor. Yarısının interneti, yarısının telefonu yok. Çocuklarımızın derslerinden geri kalmamaları için yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

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'ZOR ANLAR YAŞIYORUZ'

Gölbent Ramazan Patat Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Betül Baran, mahallede internet çekmediği için internetin çektiği alanlara ders yapmak için geldiklerini dile getirdi. İnternete bağlandıkları alanlarda da zaman zaman sorun yaşadıklarını kaydeden Baran, “Zor anlar yaşıyoruz. Yetkililerden yaşadığımız soruna çare bekliyoruz” dedi.

Öğrenci Burak Gökmen (13), köydeki iletişim sorunu nedeniyle canlı derse bağlanmak için dağlık alana geldiklerini söyledi.
Ailesinin eve internet bağlatmak istediğini, gelen yetkililerin de “Kutu bozuk” deyip bağlamadan döndüklerini anlatan Gökmen, “Bize kimse yardımcı olmuyor. Telefon ve tabletimiz olmasına rağmen internetimiz olmadığı için canlı derslere katılamıyoruz. Derslerden geri kalıyoruz“ diye konuştu.

Kaynak: İHA

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