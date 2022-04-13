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Yer: Rize! Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkardı: Şaşkınız şu an

13.04.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de müşterinin verdiği 50 lirada sıfır olmadığını fark eden işletme sahibi hatalı basım para için 75 bin TL fiyat biçti. İslam Sancaktutan, "Kasiyer ve servis elemanı olarak çalışıyorum. Bir müşteri geldi ve siparişin ücretini aldım. 50 TL'nin sıfır rakamının olmadığını fark ettim. Sahte mi diye kontrol ettim. Satmaya niyetimiz yok ama güzel bir teklife satabiliriz'' dedi.

Yer: Rize! Hatalı basım 50 TL'yi satışa çıkardı: Şaşkınız şu an

Rize'de bir fast-food zincirinde çalışan Sancaktutan, müşterinin hesabı ödemesinin ardından parada bir eksiklik olduğunu fark etti. 50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Sancaktutan, parayı bir süre inceledi. Basım hatası olduğu için diğer paralardan farklı olan paranın koleksiyonerler tarafından ilgi gördüğünü belirten Sancaktutan, parayı satmayı düşünmediğini söyledi. Eğer teklif olursa 75 bin TL'nin altında parayı satmayacağını söyleyen Sancaktutan, yüksek teklifleri değerlendirebileceklerini belirtti.

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''SATMAYA NİYETİMİZ YOK AMA TEKLİF GELİRSE SATABİLİRİZ''

İki gün önce olayı yaşadıklarını söyleyen İslam Sancaktutan, "Kasiyer ve servis elemanı olarak çalışıyorum. Bir müşteri geldi ve siparişin ücretini aldım. 50 TL'nin sıfır rakamının olmadığını fark ettim. Sahte mi diye kontrol ettim. Müdürümüze konuyu bildirdim. Sıfırı olmayan 50 TL haberlerini görmüştüm. Bu konuda biraz araştırma yaptım. Koleksiyon olarak saklıyoruz. Satmaya niyetimiz yok ama güzel bir teklife satabiliriz. En son sıfırı olmayan paraya 75 bin TL istenmişti galiba. Ondan aşağı bir fiyata satmayı düşünmüyoruz. Ondan daha yüksek bir fiyata satabiliriz. Bizim için ilginç bir anı oldu. Şaşkınız şuan" dedi.

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'Hatalı basım' 50 lirayı, 50 bin TL'ye satışa çıkardı'Hatalı basım' 50 lirayı, 50 bin TL'ye satışa çıkardı

(İHA)

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Rize
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