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Yer: Rize! Herkes bir anda etrafa savruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 10:06 | Son Güncelleme

Rize'de Merkez Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir çay ocağında soba etrafında oturanlar meydana gelen şiddetli bir sesle bir anda etrafa savruldu. İşletmeci Seçkin Memişoğlu "Masanın üzerinde şeker kağıtları vardı, onları aldım sobaya attım, devam ettim, arkamdan bir ses geldi bomba gibi." diye konuştu.

Yer: Rize! Herkes bir anda etrafa savruldu

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda işletmeci Seçkin Memişoğlu masaların üzerinde bulunan kağıt parçalarını toplayarak sobaya attı. İçerisinde plastik olan soba kağıt parçalarının da atılması sonucu bir anda yüksek bir sesle yanmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan sobanın etrafında oturanlar ise şiddetli sesle bir anda etrafa savruldu. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

'BOMBA GİBİ PATLADI'

Kağıtları sobaya attıktan sonra sobadan patlama sesi gibi bir ses geldiğini dile getiren işletmeci Seçkin Memişoğlu “Masanın üzerinde şeker kağıtları vardı, onları aldım sobaya attım, devam ettim, arkamdan bir ses geldi bomba gibi. Bende ilk önce ne olduğunu anlamadım ama sonradan mantık yürütünce, sobanın içerisinde plastik parçalar vardı. Hava alan yerlerini kapatmışlar. Hava alamayınca herhalde bir gaz birikimi olmuş. Benim attığım kağıtlarla fitillenmiş, bomba gibi patladı” dedi.

Herkesin içerisine patlayıcı madde atarak şaka yaptığını zannettiğini, müşterileri öyle bir şey olmadığına zor ikna ettiğini dile getiren Memişoğlu “Kimseyi de inandıramıyorum, ‘Öyle şeyler atılır mı’ diyorlar sobanın içerisine. Bizim köyden bir amcamız var, zor ikna ettik onu. Daha sonra videoyu izlerken kendi aramızda da çok güldük” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA


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Rize soba

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