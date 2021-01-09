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  4. Yer: Sakarya! 'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza tokat attı

Yer: Sakarya! 'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza tokat attı

09.01.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Yer: Sakarya! 'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza tokat attı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde barınağa götürmek için yavru sokak köpeklerini yakalayan belediye personeline, “Yavruları annelerinden ayırmayın” diyen genç kıza bir mahalleli tokat attı.

Olay, önceki gün Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Arifiye Belediyesi ekipleri, sokakta yaşayan yavru köpekleri toplamak için mahalleye geldi. Yavru köpekleri tek tek toplamaya başlayan ekibe, aynı mahallede yaşayan genç kız, “Yavruları annelerinden ayırmayın” dedi. Genç kız bu anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına almaya başladı. Bu sırada görevlilere yardım etmek isteyen mahallede oturan İsmail ön isimli kişi, bir yavru köpeğin üstüne basarak yakaladı. Genç kız gözyaşları içinde, “Basma günah” diyerek tepki gösterdi. Görevliler yavru köpekleri toplayarak barınağa götürdü.

'BAK BU BİZE SIKINTI OLUR'

Genç kızın yaşananları kayıt altına aldığını fark eden görevliler, “Bizi çekiyor. Bak bu bize sıkıntı olur. Ben bu şartlar altında çalışamam” dedi. Genç kız yavru köpeklerin annelerinden ayrılmaması için görevlilere adeta yalvardı.

GENÇ KIZA TOKAT ATTI

Bu sırada İsmail isimli kişi, genç kıza tokat attı. Genç kız ise, “Bir kadına el kaldırdınız, bu videoyu her yerde paylaşacağım” diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

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