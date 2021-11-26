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Yer: Samsun! İngiltere ve Rusya'nın gözü bu ormanda

26.11.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak kıyısında 400 dönüme kurulan kivi ormanında yılda yaklaşık üretilen 1200 ton kivi başta İngiltere ve Rusya olmak üzere dünyaya ihraç ediliyor. Kivi ormanı sorumlusu Tuncay Elekçioğlu, "Adeta çocuğumuz gibi baktığımız ormanda üretilen kivilerimizin en büyük taliplisi Rusya ve İngiltere oluyor" dedi.

Yer: Samsun! İngiltere ve Rusya'nın gözü bu ormanda

Çarşamba ilçesinde, Yeşilırmak kıyısında 2000 yılında 400 dönüm üzerinde 2 girişimci kardeş tarafından kivi ormanı kuruldu. 10 kişinin çalıştığı kivi ormanından yılda yaklaşık 1200 ton kivi üretiliyor. C vitamini deposu kiviler ise başta İngiltere ve Rusya olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor.

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Kivi ormanı sorumlusu Tuncay Elekçioğlu, yıllık 1200 ton dolayında kivi üretimi yaptıklarını belirterek, "Sürekli çalışan 10 işçi var. Suyuna bakıyor, gübre işlerini hallediyor. Gerekli bakımları onlar yapıyor. Fakat tüm sene boyunca 2 binin üzerinde işçi çalışıyor. Çünkü farklı işleri var buranın. Toplama zamanında, tekleme zamanında gelen işçiler var. Yine çalısını dökmek için gelenler, dalları bağlamaya gelenler var. Şu anda budanacak dallar var. Bunun yanı sıra bahçede 'dolu topu'muz var. Meteorolojiden dolu yağacağına yönelik bilgi gelince bu dolu topunu patlatıyoruz. Bu da belli bir yükseklikten itibaren doluyu parçalayarak su haline getiriyor. Kırağı için de sistemimiz var. Mart-Nisan aylarında kullanıyoruz. Resmen yağmur yağdırıyoruz buraya" diye konuştu.

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''EN ÇOK İNGİLTERE VE RUSYA'YA GÖNDERİYORUZ''

Ormana adeta çocuk gibi baktıklarını dile getiren Elekçioğlu, "Ürettiğimiz kivileri Mersin'e gönderiyoruz. Oradan da Rusya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Adeta ormanımıza bir çocuk gibi bakıyoruz. Bakmazsan eğer verim alamazsın. Önümüzdeki yıla hazırlık için önce bu ağaçlarda budama yapıyoruz. Daha sonra çalılar yere indiriliyor. Bundan sonra da dallar bağlanıyor" şeklinde konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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