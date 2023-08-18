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  4. Yer: Şanlıurfa! Kemerine tabanca takarken cinsel organından yaralandı

Yer: Şanlıurfa! Kemerine tabanca takarken cinsel organından yaralandı

18.08.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da ruhsatsız tabancasını ön kemerine takmaya çalışan Mustafa M.nin silahı ateş aldı. Kanlar içinde kalan ve cinsel organından yaralandığını belirlenen adam hastaneye kaldırıldı.

Yer: Şanlıurfa! Kemerine tabanca takarken cinsel organından yaralandı

Olay, öğleden sonra Veysel Karani Mahallesi'nde sokakta meydana geldi. İddiaya göre Mustafa M., taşıdığı ruhsatsız tabancayı kemerine takaya çalışırken, parmağı kazayla tetiğe dokundu.Tabancanın ateş alması üzerine Mustafa M., kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Mustafa M.’nin cinsel organından yaralandığını belirledi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa M.’nin tedavisine başlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa cinsel organ

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