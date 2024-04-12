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  4. Yer: Şırnak! Görkemli aşiret düğünü 5 bin kişi katıldı, 2 gün 2 gece sürdü: Takıların ederi dudak uçuklattı!

Yer: Şırnak! Görkemli aşiret düğünü 5 bin kişi katıldı, 2 gün 2 gece sürdü: Takıların ederi dudak uçuklattı!

12.04.2024 15:36
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Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Goyan aşiretine mensup iki genç evlenme kararı aldı. Düzenlenen görkemli düğün merasimine 5 bin kişi katıldı. 2 gün 2 gece süren aşiret düğününde gelin ve damada takılan takıların ederi dudak uçuklattı.

Yer: Şırnak! Görkemli aşiret düğünü 5 bin kişi katıldı, 2 gün 2 gece sürdü: Takıların ederi dudak uçuklattı!

Uludere ilçesinde yaşayan Goyan aşiretine mensup Semih ve Jiyan Altürk, 2 gün 2 gece süren düğünle evlendi. Yöresel kıyafetleriyle düğüne katılanların oluşturduğu halaylar zinciri, meşaleler ve kültürel öğeler dron ile havadan görüntülendi.

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2 MİLYON LİRALIK TAKI!

Düğünde Gelin Jiyan'a 1,5 milyon lira değerinde altın, Damat Semih’e de 550 bin lira takıldı. Açık alanda yapılan düğünde yağmur yağınca yakınlardaki kapalı halı sahaya geçildi. Düğüne bölgedeki aşiret liderleri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ile beraber yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

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Damat Semih Altürk, yağışa rağmen düğünün güzel geçtiğini belirterek katılanlara teşekkür etti.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak düğün aşiret
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