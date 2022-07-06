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Yer: Sivas! 1900 rakımda çalıların arasında buldu: Çok değerli bir şey, daha da vardı ama ağır olacağı için getiremedim

06.07.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta gezinti yaparken mantar bulan 66 yaşındaki Turan Adıgüzel gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Mantarın 15 kilogram olduğunu gören Adıgüzel, "Bunu çok yükseklerde ve çalıların içerisinde buldum. Çok değerli bir mantar. Yüksekte bunun yanında bir kaç tane daha benzer büyüklükte vardı ama ağırlık olacağı için getiremedim" dedi.

Yer: Sivas! 1900 rakımda çalıların arasında buldu: Çok değerli bir şey, daha da vardı ama ağır olacağı için getiremedim

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Turan Adıgüzel (66), doğada ATV ile gezinti yaparken çıktığı 1900 rakımlı bölgede 15 kilogram ağırlığında dev mantar buldu. İlçeye bağlı Hacımirza köyünde yaşayan ve sık sık ATV aracı ile gezen Turan Adıgüzel, 1900 metre yükseklikteki 'Tekirin üstü' mevkisinde büyük mantarlar fark etti. Bulduklarından bir kısmını köye getiren Adıgüzel, en büyüğünü tarttığında 15 kilogram olduğunu belirledi.

''ÇOK DEĞERLİ BİR MANTAR''

Mantarı sabah saatlerinde bulduğunu söyleyen Adıgüzel, "Bunu çok yükseklerde ve çalıların içerisinde buldum. Çok değerli bir mantar. Yüksekte bunun yanında bir kaç tane daha benzer büyüklükte vardı ama ağırlık olacağı için getiremedim" dedi.

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(DHA)


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