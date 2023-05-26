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Yer: Tekirdağ! Kahreden olay! Nikaha bir gün kala hayatlarını kaybettiler

26.05.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Saray'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada nişanlı çift, Kardelen Coşkuntuna (22) ile Burhan Çetin (24), hayatını kaybetti. Nişanlı çiftin nikahlarına bir gün kala hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.

Yer: Tekirdağ! Kahreden olay! Nikaha bir gün kala hayatlarını kaybettiler

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM otoyolunun Saray ilçesi gişeler mevkisinde meydana geldi. N.A.’nın kullandığı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen T.E. yönetimindeki otomobil parçası yüklü kamyonet ile çarpıştı. Kazada, otomobil ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı Burhan Çetin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler N.A. ile T.E., Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nişanlı çiftin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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KAHREDEN DETAY

Kardelen Coşkuntuna ile Burhan Çetin’in, yarın saat 13.00’te Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi’nde nikah töreni olduğu öğrenildi. İstanbul’dan alışveriş yaptıktan sonra Kırklareli’ye giden Coşkuntuna ve Çetin’in ikiye bölünen otomobilde nikah kıyafetleri olduğu görüldü.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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