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  4. Yer: Tekirdağ! Sosyal medyadan cinsel içerikli fotoğraf paylaşıyorlardı: Böyle yakalandılar

Yer: Tekirdağ! Sosyal medyadan cinsel içerikli fotoğraf paylaşıyorlardı: Böyle yakalandılar

12.12.2023 11:12 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak, fuhuş yapan ve yaptıranlarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir kadın saklanmak için yatağın altına girmeye çalışırken, 5'i kadın 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Yer: Tekirdağ! Sosyal medyadan cinsel içerikli fotoğraf paylaşıyorlardı: Böyle yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak, fuhuş yapan ve yaptıranları belirledi. Polis, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda Z.T. (46), S.T. (47), S.C. (23), V.Y. (36), U.B. ve Özbekistan uyruklu D.E. (37), U.A. (40), O.A. (31), gözaltına alındı.

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YATAĞIN ALTINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Operasyonda bir kadın saklanmak için yatağın altına girmeye çalıştı. 5'i kadın 8 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda cinsel içerikli materyal, cep telefonu ve suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ fuhuş çetesi
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