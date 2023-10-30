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Yer: Tekirdağ! Su ararken buldular, 5 gündür devam ediyor: Mahalleli tedirgin, çöp poşetiyle test etti

30.10.2023 09:57 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da su arama çalışmaları sırasında su yerine gaz bulundu. 5 gündür gaz çıkışı devam ederken mahalleli tedirgin oldu. Çıkan havanın ne olduğunu anlamak için çöp poşetiyle test yapan mahalle muhtarı Ali Altıntaş, "Yetkililerin buna bir önlem almasını istiyoruz. Çünkü gaz kesileceğe benzemiyor ve çok yanıcı bir gaz" dedi.

Yer: Tekirdağ! Su ararken buldular, 5 gündür devam ediyor: Mahalleli tedirgin, çöp poşetiyle test etti

Olay, ilçeye bağlı Gaziköy Mahallesi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde meydana geldi. Gaziköy’de 5 gün önce meyve ağaçlarını sulamak için yapılan sondaj çalışmasında bir patlama meydana yaşandı. Alanda su aramak için yapılan sondaj çalışmalarında 136 metreye ulaşılınca bir anda basınçlı gaz çıkışı yaşandı. 5 günden bu yana da basınç düşmeden gaz çıkışı devam sürüyor. Ganos fay hattı üzerinde meydana gelen bu olay mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Çevrede boğazları kurutan, yoğun petrol ve gaz kokusu mevcut iken gaz çıkışının olduğu yere pet şişe atılınca dışarıya fırlatıyor.

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ÇÖP POŞETİYLE TEST ETTİ

Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, köy sakinleri ile çıkan havanın ne olduğunu test etmek için çıkan basınçlı havayı çöp poşetine doldurdu. Çöp poşetinden bir delik açılması üzerine yakılan çakmakla çıkan gaz bir anda alev aldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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"KESİLECEĞE BENZEMİYOR"

Bunun üzerine durumu yetkililere bildiren Muhtar Altıntaş, "Bir amcamız meyveye su almak için sondaj vurdurmuş. Sondaj vurduğu gün makine 130!a indiğinde başlık değiştirirken makine bir boşluğa düşmüş. Makine boşluğa düştükten sonra yukarıya basınçlı bir gaz gelmiş. 5 günden itibaren çıkan gaz basınçlı bir şekilde devam ediyor. Yetkililerin buna bir önlem almasını istiyoruz. Çünkü gaz kesileceğe benzemiyor ve çok yanıcı bir gaz. Gazda yoğun bir petrol kokusu var. Hatta orada çiftçilik yapan, hasat yapan vatandaşlarımız boğaz kuruluğu yaşamış" dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ gaz

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