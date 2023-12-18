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Yer: Trabzon! Çocuğun bileğine sarıp eve yolladılar: '2023'ün Türkiye'sinde bu karton nedir?'

18.12.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Trabzon'da 11 yaşındaki çocuk, okulda düşünce ayağında şişlik oluştu. Arsin Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, burada ayak bileği kartona konulup, sargı bezi ile sarılı bir şekilde başka bir hastaneye sevk edildi. Hastanede çatlak tespit edilen çocuğun ayağı alçıya alındı. Çocuk, taburcu edilirken, aile, 'kartonlu ilk yardım'a tepki gösterip, polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, inceleme başlattı.

Yer: Trabzon! Çocuğun bileğine sarıp eve yolladılar: '2023'ün Türkiye'sinde bu karton nedir?'

Arsin ilçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda eğitim gören 5'inci sınıf öğrencisi A.U.Ş., geçen hafta okulda oynarken düşünce, sağ ayak bileğinde şişlik oluştu. Bunun üzerine okul yönetimi, ailesine haber verip, çocuğu Arsin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Röntgeni çekilip, sağ ayak bileği kartona konulup, sargı bezi ile sarılan çocuğun, kırık şüphesi ile başka hastaneye sevki önerildi. Ailesi tarafından kent merkezindeki bir hastaneye götürülüp, burada çatlak tespit edilince çocuğun ayağı, alçığa alındı. Çocuk taburcu edilirken, aile, 'kartonlu ilk yardım'a tepki gösterip, polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, inceleme başlattı.

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"TIBBEN BİR EKSİĞİMİZ YOK"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Konuyla ilgili inceleme başlattık. Hastanın aleyhinde bir durum yok. Yapılması gereken yapıldı. Tıbben bir eksiğimiz yok" dedi. Öte yandan kentteki kimi uzman doktorlar, imkanlar ölçüsünde değerlendirildiğinde, ilk yardım yönteminin doğru olduğunu belirtirken; kimi doktorlar da karton yerine daha sert bir cisim ile ayağın sabitlenmesi gerektiğini vurguladı.

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"NASIL HASTANEDE İMKAN OLMAZ"

Baba Murat Ş., sağlık görevlilerinin daha özverili olmasını isteyerek, "Şikayetimizde kesinlikle maddi hiçbir beklentim olamaz. Sadece çocuğumun ayağının karton ile sarılmasını doğru bulmuyorum. Çocuğum okulda düştü. Öğretmenler beni aradı; Allah, onlardan razı olsun. Bu süreçte hastanedeki doktor çocuğumun ayağında kırık olabileceğini söylemiş. Ayağı gofret kartonu ile sargıya almışlar. Oğlumu alıp, Numune Hastanesi'ne getirdim. Burada çocuğun ayağı alçıya alındı. 2023 yılı Türkiye'sinde bu karton nedir? Bir karton ayağı nasıl tutabilir? Tahta ya da başka bir şey sarılsa, onu anlarım. Karton neyin, nesidir? Nasıl hastanede imkan olmaz. Hastanelerde sağlık görevlerinin işlerini daha özveriyle yapmasını istiyoruz. Bu işin takipçisi olacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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