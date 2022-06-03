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Yer: Üsküdar metrosu! Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler... Gören şaşkına döndü

03.06.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da Ünalan metro durağında meydana gelen olayda 2 yolcu yuvarlanarak kavga etti. Yürüyen merdivenlerde gerçekleşen kavga anları cep telefonları kameralarına yansıdı. Merdivendeki yolcular kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalışırken, diğer yolcuların kavgayı hayretle izlediği görüldü.

Yer: Üsküdar metrosu! Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler... Gören şaşkına döndü

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Üsküdar'da Ünalan metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Metro durağının yürüyen merdivenlerinde devam eden kavga, ilginç görüntülere de sahne oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada iki taraf yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşadı.

Yürüyen merdivenlerde yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, merdivenlerde yuvarlandı. İki taraf da yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.

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METRODA PES DEDİRTEN KAVGA KAMERADA

Bu kadarına da pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişinin yumruk yumruğa kavga edip merdivenlerde yuvarlandığı, diğer yolcuların ise kavgayı hayretle izlediği görülüyor.

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(İHA)

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Üsküdar
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