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Yer: Van! Aniden önlerine çıktı, ambulansa eşlik etti

21.01.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Çatak'da hasta almaya giden ambulansın önüne aniden bir kurt çıktı. Bir süre sağlık ekiplerine eşlik eden kurt, daha sonra gözden kayboldu. O anlar kameraya yansıdı.

Yer: Van! Aniden önlerine çıktı, ambulansa eşlik etti

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Bilgi köyünde bir kadının rahatsızlandığı üzere yola çıkan sağlık ekiplerinin önüne kurt çıktı. Bir süre ambulansa eşlik eden kurt, daha sonra gözden kayboldu.

ANİDEN ÖNLERİNE ÇIKTI

Çatak ilçesine bağlı Bilgi köyünde hamile bir kadının rahatsızlandığı ihbarını alan 112 Acil Servis ekipleri, hastayı almak için yola çıktı. Tipi ve kar yağışına rağmen hasta kadına ulaşmak için ilerleyen ambulansın önüne aniden bir kurt çıktı. Bir süre sağlık ekiplerine eşlik eden kurt, daha sonra gözden kaybolurken, o anlar saniye saniye kameraya kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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Van
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