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  4. Yer: Zonguldak! Yıkıma engel olmak istedi, polis memuru el öperek ikna etti

Yer: Zonguldak! Yıkıma engel olmak istedi, polis memuru el öperek ikna etti

19.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kentsel dönüşüme giren binanın yıkımı karşısında mahallelinin engellemesiyle karşılaşan ekipler, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Açılacak olan yolun binalarına zarar vereceğini öne süren mahalleli, iş makinesinin girişine engel olmak için yola oturdu. Bir polis memuru ise mahalle sakininin elini öperek ikna etti. Devam eden diyalogların ardından mahalle sakini bulunduğu yerden kalkarak tepkisini apartmanın önünde sürdürdü.

Yer: Zonguldak! Yıkıma engel olmak istedi, polis memuru el öperek ikna etti

Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki metruk binanın kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Ancak binaya giden yol olmaması üzerine planda yaya yolu olarak gözüken güzergahtan yol açılıp binaya ulaşılması için başvurulan mahkeme, yolun açılmasına karar verdi. Karara itiraz eden mahalle sakinleri, yol açılması sırasında evlerinin zarar göreceği endişesiyle iş makinesine engel olmak istedi.

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"BEN BİR ANNEYİM, BENİ ÜZMEYİN"

Belediye ve emniyet yetkililerinin uzun süren ikna çabalarının ardından çalışmalara başlandı. Mahalle sakinleri, iş makinesinin evlerinin bulunduğu alandan açmak istediği yola oturarak tepkisini sürdürdü. Bu sırada çevik kuvvet ve toplum destekli polisler de olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Bir mahalle sakini, oturarak tepkisini sürdürdüğü sırada kendisinden kalkmasını isteyen polis memuruna, "Ben bir anneyim. Beni üzmeyin" dedi.

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Bunun üzerine polis memuru mahalle sakininin elini öptü. Devam eden diyalogların ardından mahalle sakini bulunduğu yerden kalkarak tepkisini apartmanın önünde sürdürdü. İki apartman arasında asılı bulunan Türk bayraklarının da alınmasının ardından yol açılması için çalışmalara başlandı.

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(İHA)

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