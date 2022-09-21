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  4. Yeraltı dünyasının tanınan ismi İstanbul'un göbeğinde öldürülmüştü! Günlerce konuşulan olayda yeni gelişme

Yeraltı dünyasının tanınan ismi İstanbul'un göbeğinde öldürülmüştü! Günlerce konuşulan olayda yeni gelişme

21.09.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkesinde kırmızı bültenle aranan Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç 8 Eylül'de İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten ekipler 12 kişiyi gözaltına aldı.

Yeraltı dünyasının tanınan ismi İstanbul'un göbeğinde öldürülmüştü! Günlerce konuşulan olayda yeni gelişme

Sırp organize suç örgütü lideri Juvan Vukotiç’i silahlı saldırı sonucu öldürenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile birlikte kendilerine yardım ettikleri tespit edilen 10 kişi daha gözaltına alındı.

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‘Skaljari’ çetesinin öldürülen lideri Jovica Vukotiç

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Türkiye’de 3 yıl önce yakalanan ve teslim edildiği Sırbistan’da serbest kalmasının ardından yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen 'Skaljari' isimli organize suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç, 8 Eylül akşamı Şişli’de motosikletli iki kişinin bulunduğu otomobile gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Suikastin ardından İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, saldırıyı 'Kavac' adlı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic’in Türkiye’deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlendi. 16 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla cinayet zanlıları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile kendilerine yardım ettikleri belirlenen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, 11 sahte kimlik, 6 sahte pasaport ve saldırıda kullanılan 2 silah ele geçirildi. (DHA)

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cinayet İstanbul
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