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Yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti! Hastanelik oldu

10.07.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çamaşır suyu içen 1,5 yaşındaki bebek, hastanelik oldu. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturmanın da sürdüğü bildirildi. İşte dehşete düşüren haberin detayları...

Yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti! Hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde yerde unutulan bidondan çamaşır suyu içen Yiğithan O. (1,5), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

YERDE UNUTULAN BİDONDAKİ ÇAMAŞIR SUYUNU İÇTİ

Olay, saat 16.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. Evde oyun oynayan Yiğithan O., yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti. Bir süre sonra fenalaşan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Yiğithan O., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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Bursa
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