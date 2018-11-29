Yerel seçim öncesi İstanbul için çok tartışılacak sözler

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul için aday olacağı gündemiyle birlikte ortaya atılan 'İstanbul'a özel yasa' tartışması devam ediyor. Kulislerde Yıldırım'ın, İstanbul'a belediye başkanı olmasının önünde engel olarak vali ve bazı bürokratlara statü olarak bağlı olacağının yattığı belirtiliyor.

"İstanbul'u nasıl kurtarırız?" başlıklı bugünkü yazısında "İstanbul'a özel yasa çıkarılmalı" ifadelerini kullanan Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, "Şehrin ve başkanının statüsü değişmeli" dedi ve tartışmalara farklı bir açıdan değindi.

İÇ GÖÇE KARŞI VİZE UYGULAMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemini hatırlatan Öztürk, "Hatırlarsanız Erdoğan belediye başkanıyken, Maslak’ı New York Manhattan’a çevirmek isteyen Mustafa Sarıgül’e şiddetle karşı çıkmıştı. Yine Erdoğan şehri perişan eden iç göçe karşı vize uygulanması gerektiğini dile getirmişti. Yeniden tartışmalıyız bunları." ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün yazısı şöyle:

Bu kadar büyük, bu kadar kalabalık ve bu kadar önemli bir şehrin statüsü farklı olmak zorunda. Tabi başkanının da. Eminim diğer büyük şehir belediye başkanları da buna hak verecektir. İstanbul’la diğer belediyeleri aynı kanunla ve sistemle yönetmek imkânsız.