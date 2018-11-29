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Yerel seçim öncesi İstanbul için çok tartışılacak sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2018 07:34 | Son Güncelleme

Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, bugünkü 'İstanbul’u nasıl kurtarırız?' başlıklı yazısında, İstanbul için çok konuşulacak ifadelere yer verdi. Öztürk, 'İstanbul'a özel yasa çıkarılmalı' dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul için aday olacağı gündemiyle birlikte ortaya atılan 'İstanbul'a özel yasa' tartışması devam ediyor. Kulislerde Yıldırım'ın, İstanbul'a belediye başkanı olmasının önünde engel olarak vali ve bazı bürokratlara statü olarak bağlı olacağının yattığı belirtiliyor.

"İstanbul'u nasıl kurtarırız?" başlıklı bugünkü yazısında "İstanbul'a özel yasa çıkarılmalı" ifadelerini kullanan Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, "Şehrin ve başkanının statüsü değişmeli" dedi ve tartışmalara farklı bir açıdan değindi.

İÇ GÖÇE KARŞI VİZE UYGULAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemini hatırlatan Öztürk, "Hatırlarsanız Erdoğan belediye başkanıyken, Maslak’ı New York Manhattan’a çevirmek isteyen Mustafa Sarıgül’e şiddetle karşı çıkmıştı. Yine Erdoğan şehri perişan eden iç göçe karşı vize uygulanması gerektiğini dile getirmişti. Yeniden tartışmalıyız bunları." ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün yazısı şöyle:

Bu kadar büyük, bu kadar kalabalık ve bu kadar önemli bir şehrin statüsü farklı olmak zorunda. Tabi başkanının da. Eminim diğer büyük şehir belediye başkanları da buna hak verecektir. İstanbul’la diğer belediyeleri aynı kanunla ve sistemle yönetmek imkânsız.

"ÖZERK YAPI, BÖLÜNME..."

Başta Washington, Paris ve Londra olmak üzere, dünyada bunun birçok örneği var. Neden bizde olmasın? Bu özel düzenlemeyi, özerk yapı, bölünme tartışmasına çekmek isteyenler olabilir. Nitekim bahsettim programda meslektaşım Nazif Okumuş bu çerçevede itiraz etti özel statü konusuna. Ama bana göre duygusal bir tepki bu.

Düzenlemeyi yönetim bilimi açısından zorunlu kılan bir hali var. Şehre özel statü kazandırmak, ülkeden koparmak anlamına gelir düşüncesi, sadece duygusal değil, aynı zamanda gerçeklerden uzak bir itiraz.

Ben şahsen yaşadığım şehrin başka türlü kurtulacağını düşünmüyorum.

Oyum, ‘İstanbul’u nasıl kurtarırız?’ sorusuna en iyi, en vizyoner ve en gerçekçi cevabı veren başkana olacaktır.

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yerel seçim Kemal Öztürk istanbul için özel yasa

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
biz yıllardır bölünmez bütünlüğümüz için şehitler verdik vermeye devam ediyoruz. bu çikmiş türkiyenin kalbinden aliştira aliştira nasıl bölünebileceğimizi açıklıyor. bu açıklamayı diyarbakır belediye başkanı yapsa hakkında soruşturma açılırdı.
Çakallık, kalleşlik, bölücülük bunların kanında var
bu kadar sığır ve davar bir arada olmaz zaten. vize yasası gelsin. istanbul da duygusal olma lüksü kalmadı artık malesef. bir an önce önlem alınmalı. ipini koparan buraya geliyor.
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