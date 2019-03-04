Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı (AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti son oy oranları)

Son seçim anketi yayınlandı. Ankette İstanbul ve Ankara'da AK Parti'nin üstünlüğü göze çarptı. Gezici Araştırma tarafından, 31 Mart seçimleri öncesi yapılan son ankette, CHP ve İYİ Parti ittifakının ise Bursa'da önde olduğu görülüyor.

Ankette, Adana, Hatay, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Antalya'daki sonuçlar da yer aldı.

İşte son anketin sonuçları...

İSTANBUL'DA OY ORANLARI



Yapılan ankete göre Binali Yıldırım kararsızların dağıtılmasıyla yüzde 52.1 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için en öndeki aday konumunda.

ANKARA'DA 5.5'LİK FARK



Gezici Araştırma'ya göre Ankara'da AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, CHP'li rakibi Mansur Yavaş karşısında 5.5 puanlık bir fark ile önde.

BURSA'DA MİLLET İTTİFAKI ÖNDE



Bursa'da CHP'li Mustafa Bozbey'in, AK Partili Alinur Aktaş karşısında yüzde 46.5 oranında oy aldığı görülüyor. Aktaş'ın oy oranının ise yüzde 41.2 olduğu ifade ediliyor.

Ankete göre Adana, Balıkesir, Hatay, Antalya, Aydın ve Manisa'da da AK Parti ve MHP tarafından aday gösterilen isimlerin önde.





