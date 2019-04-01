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Yerel seçim sonucu 2019! Devlet Bahçeli'den ilk açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 01.04.2019 00:07 | Son Güncelleme

Milliyetçi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor

Yerel seçim sonucu 2019! Devlet Bahçeli'den ilk açıklama

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

"31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizi zaaf ve zafiyete düşmesini isteyenleri bertaraf etmiştir. Cumhur İttifakı'nın beka çağrısı, aziz milletimiz tarafından hem benimsenmiş hem de takdir edilmiştir. Türk milleti muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur ittifakı hedeflerine ulaşmıştır. Karşımızdaki tablo heyecan verici bir gelişmedir. 31 Mart seçiminin kazananı Türk milleti, bütün Türkiye'dir. Cumhurun mesajı kabul görmüştür. Türkiye üzerinde karanlık hesapları olanlar bugün kaybetmiştir.

Bekamız üzerinde kumar oynayan yanıldıkları gibi, yanlışa düştüklerini anlamak zorunda kalacaklardır. Seçim geride kalmış, Türkiye umutlarını tazelemiştir."

Ayrıntılar geliyor...

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