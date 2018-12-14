Yerel seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan YSK kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’a istinaden mahalli idareler seçimlerinin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacağı belirtilerek, seçimin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2019 Salı günü olduğu aktarıldı.

Seçimlerin başlangıcından bitimine kadar seçimin düzen içine yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, bu hususta gerekli önlemleri almaya, gereken genelgeleri zamanında hazırlayıp yayımlamakla görevli kılınan Yüksek Seçim Kurulunca; bütün iş ve işlemlerin bir seçim takvimine bağlanması zorunlu bulunduğu kaydedildi.

SEÇMEN KAYITLARI 4 OCAK'TA SORGULANMAYA BAŞLANACAK

Karara göre; 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimler için hazırlanan takvim 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak. 2 Ocak’ta seçime katılacak siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek. 3 Ocak’ta seçime katılacak siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını bildirmeleri istenecek. 4 Ocak’ta muhtarlık bölgesi askı listelerinin, tutuklular ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itirazların başlayacak. Seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanmasına da 4 Ocak’ta başlanacak. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilmesi ve itirazların son günü 17 Ocak olacak. 27 Ocak’ta siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekilecek.