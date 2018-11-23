HABER

Yerel seçimde İstanbul'a aday mı olacak? Bu isim hiç beklenmiyordu

SEÇİM HABERLERİ  | 23.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

CHP'de 30 Kasım Cuma günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında, 300'e yakın belediye başkan adayının ismi açıklanacak. İstanbul adaylığı için adı bugüne kadar çok fazla anılmayan bir isim kulislerde konuşulmaya başlandı.

Büyükşehir adaylıkları için İyi Parti ile pazarlıklara da gözlerin çevrildiği CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir için kadın aday arayışında olduğu belirtildi. İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin’in yarışta olduğu İstanbul Büyükşehir adaylığı için kulislerde Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın adı konuşmaya başlandı.

CHP kulisinden sürpriz isim çıktı

SÖZEN'İN ADI DA BİLİNMİYORDU

SÖZEN'İN ADI DA BİLİNMİYORDU
T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, Canan Kaftancıoğlu’ndan önce İstanbul İl Başkanlığı da yapan Salıcı dönemi CHP ve halkla buluşma açısından başarılı olarak nitelendiriliyor. CHP, İstanbul’da yaptığı ve ‘nasıl bir belediye başkan adayı görmek istiyorsunuz’ sorusunu yönlendirdiği kamuoyu yoklamasına İstanbullulardan belediyeciliği bilen, kapsayıcı ve toplum kesimlerini dışlamayan, sakin ve deneyimli bir yerel yönetici yanıtları almıştı.
CHP kulislerinde Nurettin Sözen adı son günlerin en çok konuşulan isimlerinden. 1989 yılında aday gösterildiğinde Sözen’in adının çok az kimse tarafından bilindiğine dikkat çeken CHP’liler asıl meselenin herkesin oyunu alabilecek bir isim olduğuna işaret ediyor.

MANSUR YAVAŞ İSTENMİYOR MU?

MANSUR YAVAŞ İSTENMİYOR MU?
'Rozetsiz’ belediye başkanlığı açıklamasıyla ittifak yolunda yürüyen CHP ve İyi Parti kanadında ayrı ayrı soğuk rüzgar estiren Mansur Yavaş ismi üzerinde henüz bir uzlaşma görünmüyor. Kulislerde, Mansur Yavaş ismi birinden biri benimsemiş olsaydı çoktan adı açıklanmış olurdu yorumları yapılıyor. CHP, Ankara arayışını sürdürüyor.

CHP ANKARA'DAN VAZGEÇMEZ

CHP ANKARA'DAN VAZGEÇMEZ
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son açıklamasında, CHP'nin Muğla, Aydın, Tekirdağ ve İzmir'de seçimi alabileceğini açıkladığını, Balıkesir'de belediye başkan adayını ilan ettiğini, diğer 3 ilin ise Doğu ve Güneydoğu'da olduğunu belirterek, iki partinin 9 büyükşehir üzerinden görüşmeleri yürüteceğinin görüldüğünü açıklamıştı.
Bu nedenle CHP’den Bülent Tezcan, İyi Parti’den genel başkan yardımcısı Koray Aydın'ın yürüttüğü iş birliği görüşmeleri 9 il üzerinden yapılıyor. Görüşmelere ilişkin her iki parti tarafından olumlu gittiği açıklamaları dikkat çekiyor. Kulislerde, CHP’nin Ankara’yı pazarlık konusu yapmayacağı ve İyi Parti’ye vermeyeceği konuşuluyor. Buna karşın, İyi Parti’nin CHP’yi destekleyeceği İstanbul’da iki ya da üç adet ilçeyi istediği söyleniyor. İyi Parti’nin, Adana, Mersin, Manisa, Muğla’da güçlü olduğu belirtiliyor.
CHP, 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 adayını açıklamıştı. CHP PM, 30 Kasım'da gerçekleştireceği toplantıda 300'e yakın belediye başkanının ismini belirleyecek.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 seçim sonuçları istanbul adayları

En Çok Okunan Haberler

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ne cok seviyorsun cehapeyi ve onu haber yapmayi.ama sonucu etkileyemezsin.sonucu halk belirler.bosuna kendini yirtma mynet.
istanbul için en iyi aday gürsel tekindir başkasını aramaya çalışmayın .
CHP milliyetçi kesime gül uzatmali ankara mersin adana antalya manisa da IYI partiyi desteklemeki ki istanbulda iddiaili aydin eskişehir hatay mugla tekirdag zora dusmemeli antep bursa kocaeli sinop zonguldak bartın artvin trabzon da kazanma sansi yakalamali ki keşke YUNAN kazansaydı diyen hirsizligi belgeli soysuzlara ders verilmeli Ne Mutlu Türküm Diyene!...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'de bir ilk!

AK Parti'de bir ilk!

İttifaktan daha önemli! Partilerin oyundan fazlasını topluyor

İttifaktan daha önemli! Partilerin oyundan fazlasını topluyor

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.