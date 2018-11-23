Yerel seçimde İstanbul'a aday mı olacak? Bu isim hiç beklenmiyordu

Büyükşehir adaylıkları için İyi Parti ile pazarlıklara da gözlerin çevrildiği CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir için kadın aday arayışında olduğu belirtildi. İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin’in yarışta olduğu İstanbul Büyükşehir adaylığı için kulislerde Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın adı konuşmaya başlandı.

CHP kulisinden sürpriz isim çıktı

SÖZEN'İN ADI DA BİLİNMİYORDU T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, Canan Kaftancıoğlu’ndan önce İstanbul İl Başkanlığı da yapan Salıcı dönemi CHP ve halkla buluşma açısından başarılı olarak nitelendiriliyor. CHP, İstanbul’da yaptığı ve ‘nasıl bir belediye başkan adayı görmek istiyorsunuz’ sorusunu yönlendirdiği kamuoyu yoklamasına İstanbullulardan belediyeciliği bilen, kapsayıcı ve toplum kesimlerini dışlamayan, sakin ve deneyimli bir yerel yönetici yanıtları almıştı.

CHP kulislerinde Nurettin Sözen adı son günlerin en çok konuşulan isimlerinden. 1989 yılında aday gösterildiğinde Sözen’in adının çok az kimse tarafından bilindiğine dikkat çeken CHP’liler asıl meselenin herkesin oyunu alabilecek bir isim olduğuna işaret ediyor.

MANSUR YAVAŞ İSTENMİYOR MU? 'Rozetsiz’ belediye başkanlığı açıklamasıyla ittifak yolunda yürüyen CHP ve İyi Parti kanadında ayrı ayrı soğuk rüzgar estiren Mansur Yavaş ismi üzerinde henüz bir uzlaşma görünmüyor. Kulislerde, Mansur Yavaş ismi birinden biri benimsemiş olsaydı çoktan adı açıklanmış olurdu yorumları yapılıyor. CHP, Ankara arayışını sürdürüyor.

CHP ANKARA'DAN VAZGEÇMEZ İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son açıklamasında, CHP'nin Muğla, Aydın, Tekirdağ ve İzmir'de seçimi alabileceğini açıkladığını, Balıkesir'de belediye başkan adayını ilan ettiğini, diğer 3 ilin ise Doğu ve Güneydoğu'da olduğunu belirterek, iki partinin 9 büyükşehir üzerinden görüşmeleri yürüteceğinin görüldüğünü açıklamıştı.

Bu nedenle CHP’den Bülent Tezcan, İyi Parti’den genel başkan yardımcısı Koray Aydın'ın yürüttüğü iş birliği görüşmeleri 9 il üzerinden yapılıyor. Görüşmelere ilişkin her iki parti tarafından olumlu gittiği açıklamaları dikkat çekiyor. Kulislerde, CHP’nin Ankara’yı pazarlık konusu yapmayacağı ve İyi Parti’ye vermeyeceği konuşuluyor. Buna karşın, İyi Parti’nin CHP’yi destekleyeceği İstanbul’da iki ya da üç adet ilçeyi istediği söyleniyor. İyi Parti’nin, Adana, Mersin, Manisa, Muğla’da güçlü olduğu belirtiliyor.