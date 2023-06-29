Yerel seçimler öncesi sürpriz anket! Listede Ekrem İmamoğlu yer almadı! İşte çok konuşulacak o sonuçlar…

Yerel seçimler öncesi bomba bir anket yayınlandı. ORC Araştırma 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede 20 bin 600 kişiye 'en başarılı belediye başkanlarını' sordu. İşte 13-20 Haziran tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre başarı oranı yüzde 55'in üzerinde olan belediye başkanları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer almadı.
ORC Araştırma yerel seçimlere 9 ay kala 20 bini aşkın kişiye "9 Ay sonra bir yerel seçim olacak. Geçtiğimiz 4 yılı değerlendirdiğinizde, Belediye Başkanlarınızın çalışmalarını başarılı buldunuz mu?" sorusunu yöneltti. 13-20 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma sonucunda, başarı oranı yüzde 55'in üzerinde olan 5 büyükşehir ve 10 büyükşehir ilçe belediye başkanı şöyle belirlendi:
Yüzde 60,4 Yılmaz Büyükerşen / Eskişehir
Yüzde 59,8 Fatma Şahin / Gaziantep
Yüzde 56,7 Mansur Yavaş / Ankara
Yüzde 56,2 Cengiz Ergün / Manisa
Yüzde 64,1 Alper Taşdelen / Çankaya
Yüzde 62,3 Mustafa Dündar / Osmangazi
Yüzde 61,4 Tevfik Göksu / Esenler
Yüzde 61,2 Semih Esen / Konyaaltı
Yüzde 60,7 Erhan Kılıç / Buca
Yüzde 59,8 Kürsat Engin Özcan / Nazilli
Yüzde 59,2 Deniz Köken / Eyüpsultan
Yüzde 58,2 Utku Gümrükçü / Çiğli
Yüzde 57,5 Fatma Kaplan Hürriyet / İzmit