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  4. Yerel seçimler öncesi sürpriz anket! Listede Ekrem İmamoğlu yer almadı! İşte çok konuşulacak o sonuçlar…

Yerel seçimler öncesi sürpriz anket! Listede Ekrem İmamoğlu yer almadı! İşte çok konuşulacak o sonuçlar…

29.06.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere 9 ay kala yapılan bir anket dikkat çeken sonuçların ortaya çıkmasına neden oldu. ORC Araştırma ‘En başarılı belediye başkanları kim?’ sorusunun yanıtını aradığı anketin sonuçlarını yayınladı. Listede en başarılı büyükşehir belediye başkanları arasında Ekrem İmamoğlu’nun olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Yerel seçimler öncesi sürpriz anket! Listede Ekrem İmamoğlu yer almadı! İşte çok konuşulacak o sonuçlar…

Yerel seçimler öncesi bomba bir anket yayınlandı. ORC Araştırma 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede 20 bin 600 kişiye 'en başarılı belediye başkanlarını' sordu. İşte 13-20 Haziran tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre başarı oranı yüzde 55'in üzerinde olan belediye başkanları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer almadı.

ORC Araştırma yerel seçimlere 9 ay kala 20 bini aşkın kişiye "9 Ay sonra bir yerel seçim olacak. Geçtiğimiz 4 yılı değerlendirdiğinizde, Belediye Başkanlarınızın çalışmalarını başarılı buldunuz mu?" sorusunu yöneltti. 13-20 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma sonucunda, başarı oranı yüzde 55'in üzerinde olan 5 büyükşehir ve 10 büyükşehir ilçe belediye başkanı şöyle belirlendi:

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EN BAŞARILI 5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

  1. Yüzde 60,4 Yılmaz Büyükerşen / Eskişehir

  2. Yüzde 59,8 Fatma Şahin / Gaziantep

  3. Yüzde 56,7 Mansur Yavaş / Ankara

  4. Yüzde 56,2 Cengiz Ergün / Manisa

  5. Yüzde 55,7 Osman Gürün / Muğla

EN BAŞARILI 10 BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANI

  1. Yüzde 64,1 Alper Taşdelen / Çankaya

  2. Yüzde 62,3 Mustafa Dündar / Osmangazi

  3. Yüzde 61,4 Tevfik Göksu / Esenler

  4. Yüzde 61,2 Semih Esen / Konyaaltı

  5. Yüzde 60,7 Erhan Kılıç / Buca

  6. Yüzde 59,8 Kürsat Engin Özcan / Nazilli

  7. Yüzde 59,2 Deniz Köken / Eyüpsultan

  8. Yüzde 58,2 Utku Gümrükçü / Çiğli

  9. Yüzde 57,5 Fatma Kaplan Hürriyet / İzmit

  10. Yüzde 57,1 Mehmet Çınar / Yeşilyurt

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Ekrem İmamoğlu ORC Araştırma anket yerel seçimler

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