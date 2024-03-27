Yerel seçimlere az bir süre kala Halkın Kurtuluş Partisi'nden dikkat çeken karar! İstanbul'da o ilçede CHP adayı lehine çekildiler

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Parti ve ittifakların adaylarının açıklamaları yakından takip edilirken Halkın Kurtuluş Partisi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

CHP KARARI

Yapılan paylaşımda CHP ve AK Parti'nin oylarının birbirine yakın olduğu yerlerde Halkın Kurtuluş Partisi, CHP adaylarını destekleme kararı aldı.

İşte o açıklama:

"CHP ile AK Parti’nin oylarının bıçak sırtı olduğu il ve ilçelerde aday çıkarmayacak ve CHP adaylarını destekleyeceğiz. Buna karşılık AK Parti’nin ya da CHP’nin kazanması kesin olan illerde ve ilçelerde kendi adaylarımızla yarışacağız.

Hiçbir pazarlığa, görüşmeye, alışverişe dayanmayan bu ilkeli tutumumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz.

FATİH'TE ADAYLARINI ÇEKTİLER

Fakat İstanbul’un Fatih İlçesinde farklı bir durum gelişti. Hep AK Parti’nin kalesi sayılan Fatih’te süreç içinde bıçak sırtı bir durum oluştu. Yukarıdaki ilke kararımız doğrultusunda Fatih Belediye Başkan Adayımızı, CHP’nin adayı Mahir Polat lehine çekmek, ilkemizin bir gereği oldu.

İstanbul Fatih İlçesi Belediye Başkan Adayımız Kerim Bütün’ün adaylığını, adayımızın bizzat kendisiyle de tam bir mutabakatla Mahir Polat lehine geri çekiyoruz."

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