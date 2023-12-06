Yerel seçimlerle ilgili bir çıkış da Muharrem İnce'den geldi: İş birliği olmalı

Türkiye seçim atmosferine girmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'nin CHP'ye 'hayır' çıkışı sonrası yeni ittifak senaryoları da gündeme geliyor. Son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İzmir'de CHP'den aday olacağı iddiası ortaya atıldı.

Gazeteci Gürkan Hacır, son gelişmelerle ilgili Muharrem İnce'yle görüştü. Tv100 ekranlarıda bu görüşmeyi değerlendiren Hacır şu ifadeleri kullandı;

"CHP ile temas halinde oldunuz mu? Görüşmeleri biliyoruz. Bu işbirliği görüşmesi mi?" diye sordum. Sayın İnce bu soruma, "Biz parti olarak, seçim güvenliği, sandıkları birlikte denetmeleme adına ortak çalışmayı önerdik. Birlikte görüştük. Ama bu adaylık için değildi. Şu an böyle bir şey söz konusu değil. Ama bir işbirliği olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Özgür Bey ile görüşmediğini ancak Ekrem Bey ile bir kez daha görüşebileceğini söyledi.

İZMİR İDDİALARI

İzmir'in CHP adayı olacağınıza dair iddialar var dedim. Bu soru içinse, "Şu anda böyle bir şey yok" dedi ama şunu vurguladı. CHP'nin en garanti yeri neresidir diye sordu. İzmir dedim. "İzmir'de İYİ Parti aday çıkardı, HEDEP aday çıkarırsa durumu garanti olur mu?" dedi. Sınırda olur dedim. "Riske girmeye gerek var mı?" ifadelerini kullandı bana.

Bir de şu nu ekledi; Ben son seçimde aday olmadım, çekildim dedi. İstanbul'dan 100 küsür bin oy aldık dedi. Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinde ilk turda 13 bin oyla önde olduğunu hatırlattı. Yani oy potansiyeline güvendiğini belirtti.







