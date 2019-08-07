Yerli mısır çeşitleri toprakla buluştu

Bölgenin toprak yapısı ve iklimine uygun mısır çeşidini tespit edebilmek amacıyla demonstrasyon sahası oluşturulduğunu anlatan Özel, "İthal mısır türlerine karşı çiftçilerin yerli ve milli tohumları tercih etmesini istiyoruz. Hasat döneminde yerli ve milli olan silajlık mısır çeşitlerimizin tarla günü yapılarak verimleri test edilecek." dedi.

Özellikle tarımda yerli ve milli üretime sahip çıkılması gerektiğine dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli olan tohumların tercih edilmesini istiyoruz. Bunun için de bölgemizin toprak yapısına ve iklim koşullarına en uygun mısır çeşidini tespit etmek amacıyla demonstrasyon sahası oluşturduk. 5 farklı yerli mısırı hasat ederek verimine ve kalitesine bakacağız. Çiftçilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, tohum bayilerinin tüm kamu kurumlarımızın, yerli ve milli olan bu projeye destek olmalarını ve sahip çıkmalarını bekliyoruz."

Öte yandan, demonstrasyon sahalarında Sakarya Mısır Araştırma Enstitü Müdürlüğü Proje Koordinatörü Ahmet Duman ve Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Özge Uysal Ekinci, yerli mısır çeşitlerinin çiçeklenme dönemi kontrollerini gerçekleştirdi.

