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Yerli mısır çeşitleri toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde "Trakya'ya Mısırın Agası Geliyor" projesi kapsamında 'Aga', 'Burak', 'Sasa 5', 'Ada 523' ve 'Samada 07' yerli mısır çeşitleri ekildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, "Trakya'ya Mısırın Agası Geliyor" projesi kapsamında 5 yerli silajlık mısır çeşidinin yer aldığı demonstrasyon sahası oluşturuldu.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca ve Kuştepe köylerindeki deneme alanlarında çalışma yapıldı.

Deneme alanlarında 'Aga', 'Burak', 'Sasa 5', 'Ada 523' ve 'Samada 07' adlı yerli çeşitler ekildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli mısır çeşitlerini bölgede arttırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bölgenin toprak yapısı ve iklimine uygun mısır çeşidini tespit edebilmek amacıyla demonstrasyon sahası oluşturulduğunu anlatan Özel, "İthal mısır türlerine karşı çiftçilerin yerli ve milli tohumları tercih etmesini istiyoruz. Hasat döneminde yerli ve milli olan silajlık mısır çeşitlerimizin tarla günü yapılarak verimleri test edilecek." dedi.

- Tarımda yerli ve milli üretim

Özellikle tarımda yerli ve milli üretime sahip çıkılması gerektiğine dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli olan tohumların tercih edilmesini istiyoruz. Bunun için de bölgemizin toprak yapısına ve iklim koşullarına en uygun mısır çeşidini tespit etmek amacıyla demonstrasyon sahası oluşturduk. 5 farklı yerli mısırı hasat ederek verimine ve kalitesine bakacağız. Çiftçilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, tohum bayilerinin tüm kamu kurumlarımızın, yerli ve milli olan bu projeye destek olmalarını ve sahip çıkmalarını bekliyoruz."

Öte yandan, demonstrasyon sahalarında Sakarya Mısır Araştırma Enstitü Müdürlüğü Proje Koordinatörü Ahmet Duman ve Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Özge Uysal Ekinci, yerli mısır çeşitlerinin çiçeklenme dönemi kontrollerini gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli mısır çeşitleri Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yerli ve milli

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