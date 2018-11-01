GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Yerli olmak mecburiyetindeyiz. Kendi değerlerimizle ve yaşadığımız toplumun sorunlarıyla buluşarak bunu başarabiliriz. Biz başkalarının işine yarayacak bilgi üretiyoruz. Toplumumuzu ilgilendiren, gelişimize katkı sunan bilgilerin peşinden koşmamız lazım." dedi.
Büyükgümüş, Gaziantep Üniversitesi Aktif Gençler Topluluğu tarafından düzenlenen Kariyer Sohbetleri programında yaptığı konuşmada, gençlere kendilerini yetiştirmeleri tavsiyelerde bulunarak, üniversite sonrası kariyer odaklı düşünmeleri gerektiğini söyledi.
Öğrencilere Türk tarihi başta olmak üzere geçmişi öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Büyükgümüş, son 15 yılda tarihi kitaplara, dizilere ilginin arttığına dikkati çekti.
Tarihle arasına mesafe koyanların toplumdan uzaklaştığını dile getiren Büyükgümüş, tarihsel yükün sırtlanılması gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin sürekli değişen bir toplum olduğunu dile getiren Büyükgümüş, "Anne babalarınızın jenerasyonu, tartışmalarını düşünün, kendinizle kıyaslayın. Her zaman imkanlarının yokluğunu dile getirirler. Biz şu anda çok büyük nimetlere sahibiz. Bu yüzden bu nimetleri kullanarak tarihsel yükü iyi anlamamız lazım." diye konuştu.
Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için toplu iyi anlamaları gerektiğinin altını çizen Büyükgümüş, şunları kaydetti:
"Yerli olmak mecburiyetindeyiz. Kendi değerlerimizle ve yaşadığımız toplumun sorunlarıyla buluşarak bunu başarabiliriz. Biz başkalarının işine yarayacak bilgi üretiyoruz. Toplumumuzu ilgilendiren, gelişimize katkı sunan bilgilerin peşinden koşmamız lazım. Hangi alanda çalışırsanız çalışın sanat ve edebiyatla ilişki geliştirmemiz lazım. Edebiyat ve tarih, toplumsal dönüşümü, yükün ne olduğunu anlatmak konusunda diğer bilimlere göre imkan sağlayan bir alan. Toplumu anlamak bakımından veriler sunuyor. Dünya ve Türk klasiklerini bu gözle okumak lazım. Yazılan eserler, toplumu anlatıyorlar."
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