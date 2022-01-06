Yerli otomobil TOGG özellikleri neler? Yerli otomobil TOGG açılımı nedir?

Ülkemizin yerli otomobili TOGG'un tanıtımı ABD’nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı’nda yapıldı. Daha önce C SUV modelini görücüye çıkarmış olan TOGG, bu defa ikinci otomobili olan C Sedan modelini görücüye çıkardı. Peki TOGG özellikleri neler?

TOGG TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

TOGG otomobili henüz satışan sunulmadığından ve test aşamasında olduğu için özellikler paylaşılmış değil. TOGG otomobil hakkında en çok bilinen özellikler ise şöyle:

Otomobil, gücünü lityum iyon pillerden almakta. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki ayrı güç paketi sunulacak. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmakta. TOGG'da yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20’ye kadar uzatması planlanmakta.

Ayrıca aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki değişik motor gücünde üretilmesi planlanıyor. Son hızı 180 km/sa olacak olan aracın 400 HP versiyonunda 0–100 km/sa hızlanması 4.8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7.6 saniyedir.

Yine aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanırken aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklandı.

TOGG AÇILIM NEDİR?

TOGG'un açılımı ise Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'dur. Aracın ismi Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısaltmasıdır.

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG’un CEO'su olan Gürcan Karakaş, “Bunlar ilk günden itibaren kıyaslama mukayese yoluyla belirlediğimiz hedefler. Ve tabi bunların da mobility ekosistemine entegre edilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı. Karakaş ayrıca, “2022’nin 4. çeyreğinde seri üretime hazır olacak ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023’ün 1. çeyreğinde başlamış olacak” şeklinde konuştu.



