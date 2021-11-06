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Yerli ve milli 'Siper' füzesinin test atışı başarıyla yapıldı

06.11.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonuyla geliştirilen uzun menzilde etkili olacak hava savunma füze sistemi 'Siper', yaptığı başarılı test atışından sonra projede bir aşamayı daha geride bıraktı.

Yerli ve milli 'Siper' füzesinin test atışı başarıyla yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonuyla ASELSAN, ROKETSAN, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen uzun menzilde etkili olacak hava savunma füze sistemi Siper'in test atışı Sinop Test Merkezi'nde gerçekleştirildi. Siper füzesinin test atışı başarıyla tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız Siper ile gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz" dedi.

Siper füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen Siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek.

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KATMANLI HAVA SAVUNMASI OLUŞTURULACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak alçak irtifa Korkut sistemlerinin seri üretim ve teslimatlarına başlandı ve halen devam ediyor. Sonrasında portatif özellikli araçtan atılan alçak irtifa Sungur hava savunma sistemi hizmete alındı. Devamında alçak irtifa hava savunma füze sistemi Hisar-A+ füzesi teslim edildi. Orta irtifa hava savunma sistemi Hisar-O+ füzesinin geliştirmesi sürerken, bir yandan seri üretimi de başladı.

(DHA)

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