Yerlikaya, Kurum, Göksu ve Karaismailoğlu konuşulurken... AK Parti'nin İstanbul adayı için sürpriz iddia: "Fatma Şahin olursa şaşırma"

Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı merak edilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ismi kulisleri hareketlendirmişti. Yerlikaya'nın yakın çevresindeki kaynaklar ise Mynet'e yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Seçimlerin yaklaşmasıyla aday olacak isim hakkındaki kulis bilgileri de hız kazandı. Son olarak Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci Kenan Taş, İstanbul için Murat Kurum isminin daha öne çıktığını belirtirken, sürpriz bir ismin de aday gösterebileceğini belirtti.

Kenan Taş'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle:

Ekrem İmamoğlu'na karşı İstanbul'da her kesimden oy alabilecek, saldırgan olmayan yani çok sert politikaları desteklemeyen bir ismin aday olması isteniyor.

"ANKETLERDE MURAT KURUM'UN İSMİ ÇIKIYOR"

Murat Kurum, özellikle ismi geçenlerden birisi. Parti içinde bir anket yaptırmışlar yüzde 35-40'larda Murat Kurum'un adı ön planda çıkmış.

En önemli nokta bu seçimlerde deprem meselesi. Özellikle kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık bu seçimin en önemli belirleyicilerinden olacaktır. Bu sebeple AK Parti'de konuşulan isimlerin başında Murat Kurum geliyor. Adil Karaismailoğlu geliyor. Tevfik Göksu'nun farklı yerlerde isimlerini duyuyoruz.

"FATMA ŞAHİN OLURSA ŞAŞIRMA"

Hatta kulis bilgilerine çok güvendiğim bir AK Partili isim "İstanbul için Fatma Şahin'in ismi çıkarsa şaşırma" dedi. Aday olacak ismi ise şu an sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bildiğini ekledi.