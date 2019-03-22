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Yeryüzü Doktorları, 140 bin kişinin temiz suya erişimini sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 13:04 | Son Güncelleme

Yeryüzü Doktorları, 140 bin kişinin temiz suya erişimini sağladı

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları'nın Çad, Kenya, Nijer, Kongo DC, Somali ve Afganistan'da bu zamana kadar 237 su kuyusu açarak 140 bin kişinin temiz suya erişimini sağladığı belirtildi.

Dernekten yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1993 yılında düzenlenen Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda, dünyada suyun giderek artan öneminden dolayı her yıl 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olarak kutlanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için gerekli temiz suya erişemeyen insanlar olduğu belirtilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2,1 milyar insanın temiz içme suyuna erişemediği, dünya genelinde her 10 kişiden 3'ünün kirli suları kullanmak zorunda kaldığı, 263 milyon insanın temiz suya erişmek için her gün evlerinden yarım saat uzaklıktaki yerlerden su taşıdığı bilgisinin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, aynı verilere göre 2025'e kadar 3,5 milyar insanın su kıtlığı ile karşı karşıya kalacağının öngörüldüğü, her 90 saniyede bir çocuğun temiz suya erişemediği için hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeryüzü Doktorları'nın Çad, Kenya, Nijer, Kongo DC, Somali ve Afganistan'da bu zamana kadar 237 su kuyusu açarak 140 bin kişinin temiz suya erişimini sağladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Yahya Tanrıkulu, temiz suya erişmek isteyen kişilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

Tanrıkulu, "Geçtiğimiz yıl Tanzanya'nın Tanga bölgesine gittik, insanların su ihtiyaçlarını evlerinin çatılarına yerleştirdikleri büyük konteynerlerde biriken yağmur suları ile karşıladıklarına şahit olduk. 'Ne için bunu yapıyorsunuz?' diye kendilerine sorduğumuzda hem biriken suyu içeceklerini hem de yemeklerinde kullanacaklarını söylediler. Çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz bir başka bölge olan Afganistan'da da benzer sahnelere şahit olduk. Temiz suya erişmek için kilometrelerce yürüyenler ve dahası bu yolda hayatını kaybeden çocuklar var. Halk, suyun temiz olmadığını bildikleri halde, başka bir kaynağa erişemedikleri için içmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Bu da salgın hastalıklara ve ölümlere yol açıyor."

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Dünya Sağlık Örgütü Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Yahya Tanrıkulu Yeryüzü Doktorları

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