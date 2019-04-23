HABER

Yeryüzü Doktorları'ndan 23 Nisan etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Dernek tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürmek amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dünya genelinde düzenlediği etkinliklerle çocukların yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle krizlerden etkilenen çocukların yüzünü güldürebilmek için dernek tarafından yeryüzünün dört bir yanında çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Bu kapsamda dernek tarafından Çad'ın Sido mülteci kampında, Suriye'nin Azez şehrinin Soran beldesinde ve Hatay'da mülteci çocuklara yönelik psikososyal destek faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, Genç Yeryüzü Doktorları'nca Türkiye'nin 10 farklı ilindeki hastanelerde tedavi gören çocuklar ziyaret edilerek, çeşitli oyunlar ve atölyeler düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Psikososyal Destek Hizmetleri Koordinatörü Okan Karka, savaşın çocuklar üzerindeki etkilerini psikososyal destek çalışmalarıyla gidermeye çalıştıklarını belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarına hediye edilmiş çok özel bir gündür. Psikososyal destek çalışmalarımızda çocukların ne kadar güçlü olduğunu her gün görüyor ve hissediyoruz. Bize düşen en az onlar kadar güçlü, duyarlı ve yaratıcı olabilmektir. Çocuklarla beraber, çocuklar ve geleceğimiz için nice 23 Nisanlara." ifadelerini kullandı.

PARTNEREn çok zengin bu kentte!En çok zengin bu kentte!
TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan, Ankara'da törenlerle kutlandıTBMM'nin kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan, Ankara'da törenlerle kutlandı
Milli Eğitim Bakanlığı makamı çocuklardaMilli Eğitim Bakanlığı makamı çocuklarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yeryüzü Doktorları Derneği

En Çok Okunan Haberler

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Cezayı aldıktan sonra bunu paylaştı

Cezayı aldıktan sonra bunu paylaştı

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti

Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Susurluk’ta bulunan lahit taşı inceleniyor

Susurluk’ta bulunan lahit taşı inceleniyor

Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 81 ilde 1452 kişi yakalandı!

Eş zamanlı başlatıldı! 1452 kişi yakalandı

Pendik’te kahvehaneyi silahla taradılar

Pendik’te kahvehaneyi silahla taradılar

Evden 2 kamyon çöp çıktı!

Evden kamyon kamyon çöp çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.